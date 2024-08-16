Özlenen Beşiktaş geri dönüyor!

Beşiktaş Süper Kupa zaferi sonrası çıktığı ilk lig maçında Samsunspor karşısında çok pozitif bir futbol ortaya koymasa da maçı kazanmayı bildi. Fakat attığı iki golde muhteşemdi. Tabii ki en önemlisi yeni transferlerin takıma uyum sağlamasaydı ve oynanılan iki maçta da görmüş olduk ki gerekli uyum sağlanmış durumda. Bu arada yeni genç bir yetenek daha kadroya dahil edildi. Beşiktaş Fransız devi Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki İtalyan orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı. 73 numaralı formasıyla izleyeceğimiz genç yeteneğin de takıma hızla uyum sağlayacağı kanaatindeyim. Semih'in, Mustafa Hekimoğlu'nun diğer altyapıdan yetişen gençlerin, hatta bu hafta yine Fahri Kerem Ay'ın sözleşmelerinin uzatılması konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı Sinan abisi olarak Samet Aybaba'yı bir kez daha kutluyorum. Geçtiğimiz gün tesislerde organize edilen ve tüm teknik ekip ve futbolcularımızın aileleriyle katıldığı yemekte gerçekten çok önemli.



Bir takımın başarılı olması için aile olması, birlik beraberlik içinde olması gereklidir. Bu tarz sosyal birliktelikler başarı için de büyük bir etkendir. Mete Vardar'ın, Feyyaz Hoca ve Samet Hoca'nın bu konuda emekleri olduğunu biliyorum. Özlediğimiz görüntüleri bizleri yaşatan, emeği geçen herkesi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Bir güzel gelişme de kesinlikle çok kısa sürede Tüpraş Stadı'nın çimleri hibrit çim olarak yenilendi. Merdiven boşlukları sarı renkten gri renge çevirildi. Çatı mebran değiştirme çalışmaları da hızla devam ediyor. Burada büyük emek veren Yüksek Mimar Sayın Çağlayan Tuğal ve Yönetim Kurulu'nu kutluyorum. Gelelim lige bu hafta Beşiktaş'ın konuğu olacak Antalyaspor ilk hafta maçında kendi sahasında Göztepe ile berabere kalmıştı. Antalyaspor her ne kadar ligin dirençli takımlarından birisi olsa da ben Beşiktaş'ın yeni transferleri ve kısa sürede büyük uyum sağlayan hocasıyla galip geleceğini düşünüyorum.