Bronckhorst farkı!

Turkcell Süper kupa mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş adeta maça 1-0 önde başladı. Santranın hemen ardından Svensson'un rakip sahaya doldurduğu topa Nelsson ayağı kayıp müdahale edemeyince İmmobile fırsatçılığını konuşturdu ve resmi müsabakalardaki ilk gölünü kaydetti. Bu dakikadan sonra önde baskı yaparak rakibini hata yapmaya zorlayan Beşiktaş daha hazır göründü. Genel olarak ilk yarıda topla oynama oranı düşük olsa da oyunun hakimiyeti Beşiktaş'ta göründü. İkinci yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş 53. dakikada Svensson'un golü ile farkı ikiye çıkardı. Abdülkerim'in Gedson'a müdahalesi ile penaltı kazanan Kartal, İmmobile ile penaltıyı gole çevirdi ve 3. golü buldu. Rafa Silva ile farkı 4'e çıkaran Beşiktaş'ta son sözü genç yetenek Mustafa Hekimoğlu uzatmada söyledi. Beşiktaş bulduğu 5 golle Turkcell Süper Kupayı'da kazanarak sezonu 2 kupayla taçlandırdı. Tabii ki Beşiktaş'ın en önemli artılarından birisi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un oyunu okuması, müdahaleleri yerinde yapması ve saha kenarından sürekli olarak takıma verdiği destek. Bir ayrı paragrafta her zaman olduğu gibi Beşiktaş tribünlerine. Yine Olimpiyat Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdular. Yaptıkları muhteşem devasa pankart, bayrak ve ışık şovu harikaydı.

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