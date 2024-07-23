Devrim yapmak zor değil!

Aylardır gündemimizde olan ve herkesin merakla beklediği Türkiye Futbol Federasyonu'nda nihayet seçim yapıldı. Yeni bir futbol federasyonu yönetimimiz var. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibini bu vesileyle tebrik ediyorum. Önlerinde oldukça meşakkatli bir yol var. Özellikle tüm kurulların daha objektif kişilerden seçilmesi gerekiyor. Merkez hakem kurulunun atamaları yaparken hiçbir tesir altında kalmayacak şekilde öncelikle dürüst, tarafsız olarak yeniden yapılanması gerekiyor. Profesyonel kulüplerde yabancı sınırının da 14'e yükselmesi bence doğru bir karar olur. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar ile bir futbol devrimi yapmak çok zor değil. Şimdi sizlere bir örnekle anlatacağım. Bakalım Avrupa şampiyonu olan İspanya bu başarıya nasıl ulaşmış. Futbolu bilen, futbolun içinden gelen bir Federasyon başkanı ve teknik direktöre ülke futbolunu emanet etmişler. Özellikle Teknik Direktör Luis de la Fuente önce U19 Milli Takımı, U18 Milli Takımı, U21 Milli Takımını çalıştırdıktan sonra A Milli Takımın başında ki yerini almış.

Yani bugün Avrupa Kupası'nı kaldıran teknik adam önce tüm altyapı takımlarını çalıştırıp, sonra da A Takımını çalıştırıyor. Peki biz ne yapıyoruz. Hangi antrenörümüze bu yolu açıyoruz. Hangi ismi göklere çıkarılan teknik adamımız altında bir hoca yetiştiriyor. Sürekli olarak zaman zaman yerli zaman zaman da yabancı hocalar geliyor gidiyor. İspanya bir orta ve uzun vadeli planlama örneğidir. Bizlerde doğru planlamayı yapabilirsek başarı mutlaka gelecektir. Yeni Başkan Hacıosmanoğlu'nun ekibinde futbolun içerisinden gelen kendisi ve arkadaşlarımız da var. İnşallah bu örneği alırlar. Her yeni oluşum bir umuttur, bende bu oluşumdan umutluyum. Futbol ülkemizde o kadar çok seviliyor ki alınan iki milli galibiyetle bütün ülke tek yürek oldu. Bu birlikteliği devam ettirmek ve sürekliliğini sağlamak önemli. Temennim herkesin birleşerek bu devrimi yapması. Yeniden futbolun dizaynı için Şenes Erzik, Altınordu Başkanı Mehmet Özkan ve futbolun gelişimine yön verecek kişilerden mutlaka fikir almak lazım. Sinan ağabeyiniz de bir telefon kadar yakın bunu da unutmayın. Kalın sağlıcakla