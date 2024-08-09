Türk futbolunda yeni dönem!

Geçtiğimiz sezon hakem hataları, bazı takımların hakkının yenilmesi, hak etmeyen takımların küme düşmesi sonucunda güven erozyonuna uğrayan TFF'de kaçınılmaz değişim oldu sonunda. Şimdi yeni bir yönetim var ve önünde de aşması gereken bir sürü problem. Bunların düzeltilmesi için devrim niteliğinde ilk adımlar atıldı. Sayın Ferhat Gündoğdu, Başkan Vekili Ahmet Şahin ve ekibi geri geldi. Bir futbol adamı olarak şunu söyleyebilirim ki çok doğru bir karar aldılar. Her ikisini de çok yakından tanırım. Çok dürüst, ilkeli ve hakem komitesini tarafsız şekilde idare edebilecek kalitede insanlar. Temennim bu sezon kavgasız, gürültüsüz, hakem hatalarının en aza indirildiği bir sezon geçirmemiz. Burada da bilhassa kulüp yöneticilerine çok iş düşüyor. Artık destek olma zamanı.

BEŞİKTAŞ YENİ SEZONA HAZIR

Sezona girerken Beşiktaş'ın tabii ki geçtiğimiz yıl çok kötü bir sezon geçirmiş olmasının ardından ikinci kupasını da alarak sezona başlaması camia için muhteşem bir artı oldu. Son olarak Galatasaray ile oynanan Süper kupa maçında da gösterdikleri performans takdire şayandı. Özellikle devre arasında alınan Al-Musrati'nin bulunduğu pozisyonda hatasız oynaması, yeni transferlerin Rafa Silva, Immobile ve Paulista'nın hızlı uyum sağlaması ve takıma tam oturması ile Beşiktaş sezona daha bir hazır şekilde başlıyor. Tabii ki ilk maçlar her zaman zordur. Beşiktaş'ta Samsunspor deplasmanı ile lige başlayacak. Burada Beşiktaş'ın önemli sorunu elde kalan kulüp bulamayan bilhassa yabancı futbolcuları. Bu oyuncuların aldıkları yüksek paralarla nedeniyle bütçenin anormal derecede sapması. Tabii ki transfer döneminin kapanmasına belirli bir süre var. Temennim Beşiktaş'ın bir an evvel bu yükten kurtulması.

YENİ YILDIZLAR GELİYOR

Tabii ki Beşiktaş'ta sevindirici bir konu daha var. Uzun yıllardır Süper Lig'de görülmemiş şekilde geçtiğimiz yıldan beri Semih ve son maçta oyuna girip hem asist yapan, hem gol atan, benim bir kaç yıldır üzerinde durduğum Mustafa Hekimoğlu artık takımın bir parçası oldu. Mustafa Hekimoğlu'na bilhassa ben sonuna kadar kefilim. Özellikle Samet Aybaba ve Beşiktaş'ın futbol yöneticileri kendisiyle yakından ilgileniyorlar. Bende devamlı Mustafa ve ailesiyle görüşüyorum. Ben Hem Mustafa'nın hem Semih'in karakterlerine ve çalışkanlıklarına kefilim. Bunların dışında Demir Ege, Arda gibi birçok futbolcuda alttan geliyor. Burada mütevazi olamayacağım yıllar önce BEFAM'ı kurduğumuzda bu temelleri attık Beşiktaş'a. Tüm yaş gruplarında 2 yaş küçük oynatmayı başlatmıştık ve bugün hala devam ediyor bu devrim. O kurulan düzen kendini geliştirerek Akademi olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Burada hem Başkan ve yönetim hemde Bronckhorst'un konuya önem vermesi beni oldukça mutlu ediyor. Son maçta Hekimoğlu'nun kadroya girmesi bile bunu gösteriyor. Bu doğru karardan dolayı kendilerini bir kez daha kutluyorum. Böyle devam edersek Beşiktaş altyapısından önümüzde ki yıllarda daha çok yeni yıldız adayı isim Türk futboluna kazandıracağımıza eminim. Kalın sağlıcakla.