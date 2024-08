Zor oldu, güzel oldu!

2024-25 sezonu ilk mücadelesi için Samsun'a giden Beşiktaş hem şehirde yaşayan Beşiktaşlılar, hem de futbolseverler tarafından muhteşem karşılandı. Oldukça centilmen bir futbol şehrine dönüşen Samsun'da tam da Samsunspor'a yakışan ufak tefek zemin problemleri dışında çok güzel bir stat ve atmosfer vardı. Gerçi artık Türkiye'nin her noktasında muhteşem statlar yapıldı ama iki takımda da 9 yabancı 2 yerli futbolcu vardı sahada. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu serüven böyle devam ediyor. Neyse gelelim maça ilk maçlar her zaman zor maçlardır. Samsunspor'da lige iyi hazırlanmış ve mücadelenin ilk yarım saatinde oldukça baskılı bir oyun ortaya koydu. 31. Dakikada kendi yarı sahasından hızlı çıkan Beşiktaş'ta Semih'in muhteşem asistiyle tecrübeli oyuncu Rafa Silva harika bir golle oyunu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra oyunda ki etkinliğini arttıran Beşiktaş'ın yine bu sene ki muhteşem transferi Paulista doğru bir zamanlama ve kafa vuruşu ile skoru 2-0'a taşıdı ve ilk yarıda istediğini alan Beşiktaş oldu.

Nefis bir ilk yarı geçiren ve adeta defans hattının maestrosu olan Paulista sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda yerini görev adamı Necip'e bıraktı. İkinci yarıda Samsunspor yine maça çok iyi başladı ve neredeyse oyuna tamamen hakim oldu. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önlem almak zorunda kaldı ve oyuncu değişiklikleri yaptı. 71. dakika da Semih'in yerine Onana ve 78. Dakika da Rafa Silva'nın yerine Emirhan Topçu'yu oyuna almasını anladım ama ben bir oyuncu değişikliğini anlamadım. Yine 78. dakika da Immobile'nin yerine Mustafa Hekimoğlu varken oyuna Muleka'nın girmesi bana biraz anlamız geldi. Samsunspor bu yıl çok iyi bir kadro oluşturmuş ve ligde her takımı zorlar. Özellikle ilk haftalarda toplanılan puanlar oldukça önemli. Beşiktaş'ta bilhassa ikinci yarıdaki futboluyla zor da olsa 3 puanı almayı bildi. Oldukça iyi bir futbol ortaya koyan Samsunspor'u ve galibiyetle evine dönen Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.