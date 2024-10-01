Üç gol, üç puan!

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, oyunun başlarında baskılı bir oyun ortaya koysa da genel olarak yakaladığı bir kaç pozisyon dışında istediği etkili oyunu ortaya koyamadı. Ev sahibi ekip iyi direnç gösterdi ve ön alanda Beşiktaş'ın yaptığı hataları değerlendirerek pozisyon üretmeye çalıştı. Oyuncu eksikleri ve ekonomik sıkıntılarına rağmen Burak Yılmaz Beşiktaş'a karşı takımını iyi hazırlamış. İlk yarı genel olarak her iki takım içinde karşılıklı, kora kor mücadele içerisinde geçse de gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya Beşiktaş fırtına gibi başladı. Rafa Silva'nın harika vuruşunu Kayserispor kalecisi Bilal son anda kornere gönderdi. Sezonun mükemmel futbol ortaya koyan futbolcusu Gedson akıllı presi ve mükemmel golü ile Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Emirhan ve sürpriz sağ bek Rashica iyi bir futbol ortaya koyarken Cher N'dour'da sırıtmadı. İyi ve mücadeleci oyununun mükafatını Rashica penaltıyla aldı. Penaltıyı kullanan Immobile deplasmanda attığı ilk golü ile farkı ikiye çıkaran isim oldu. Sonrasında Rashica'nın sağ kanattan yaptığı güzel ortayı muhteşem kafa vuruşuyla gole çeviren Immobile farkı 3'e çıkardı ve skoru da belirleyen isim oldu. Sezonun en formda hakemlerinden Atilla Karaoğlan Immobile'ye yapılan yüzde yüzlük penaltı pozisyonunu vermeyerek pozisyon devamında Kayserispor'a verdiği penaltıyı da iptal etti ve bu sezonun en skandal kararlarına imza attı. Maç öncesi Turgut Vidinli'ye 3 gol atarız 3 puan alırız, kazanırız dedim ve sonuç olarak maçı Beşiktaş bu skorla kazandı. Bu arada balıklar da nefisti sevgili Turgut, ellerine sağlık. Hadi kalın sağlıcakla.