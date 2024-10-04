Canın sağolsun Beşiktaş!

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçında Beşiktaş tarihinde ilk kez karşı karşıya geldiği Eintracht Frankfurt'u Dolmabahçe'de kendi evinde ağırladığı. Beşiktaşlı taraftarların da Alman taraftarları da tribünleri tamamen doldurduğu maçta maçın başı itibariyle Beşiktaş oyunun kontrolünü ele aldı. Oldukça hızlı ve genç bir takım olan Frankfurt karşısında kısa paslarla organize olmaya çalışan Beşiktaş ilk çeyrek geçilirken pozisyonlarda buldu fakat 17. Dakikada Frankfurt kazandığı penaltıyı gole çevirerek 1-0 hemen arkasından da durumu 2-0'a getirdi. Son iki yıldır kullandığı 14 penaltıyı gole çeviren Immobile 26. Dakikada ilk defa penaltı kaçırdı. Maçın kırılma anı da buydu.Futbol tam olarak böyle bir oyun. Beşiktaş daha baskılı ve istekli olmasına rağmen, yüzde yüz pozisyonları gole çeviremedi ama ilk yarı boyunca iki kere Beşiktaş kalesine gelen Frankfurt soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıya da oldukça istekli başlayan Beşiktaş elinden gelen herşeyi sahaya koydu. İkinci yarı boyunca oyunun kontrolünü de elinde tuttu hatta gol yollarında risklerde aldı. Oyunun sonlarına doğru 3. golüde kalesinde gören Beşiktaş uzatma dakikalarında Masuaku ile de golü buldu. Oyunun özeti iyi oynadık fakat kaleci Santos'u geçemedik. Netice bu olmamalıydı.

Fakat şunu belirtmek lazım Beşiktaş ayağa pas, geçiş oyunları ve dikey yol pozisyonları ile her geçen gün daha da iyi bir takım olma yolunda ilerliyor. Hatta duran top organizasyonlarında da oldukça gelişmeler var. Bu anlamda hocayı takdir etmek lazım. Bir küçük parantezde geçtiğimiz maçta ligde Immobile'ye yapılan aynı faulü burada hakem tereddüt etmeden veriyor üstüne birde kart gösteriyor. Umarım bizim hakemlerimiz bu maçları izliyordur.