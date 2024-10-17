Futbolumuzun kurtuluş reçetesi

Milli takımımızla iftihar ettik. Bu devrim bayağı sancılı oldu ama sonunda iftihar edeceğimiz genç bir milli takımımız oldu. UEFA'da da iddialı bir konuma geldik. Bir aksilik olmazsa A Grubuna da terfi edeceğiz. Bu takımın bu duruma gelmesinde ana fikir çok önemliydi. Lucescu'dan başlayan sistem değişikliği ile Türk Milli takımı daha üretken, genç bir yapıya dönüştü. Benim de uzun yıllardır futbolda inandığım tek bir prensip var. Bir general, iki albay ve gerisi yetenekli askerler. Milli Takımımızın Generali Hakan Çalhanoğlu Albaylar Merih ve Arda gerisi yetenekli askerler. Bunun yanı sıra Milli takımımızın kaleci problemi hiç yok. Oynayan kalecilerimiz çok yetenekli ve aşağıdan da gelenler oldukça sağlam.



Onursal Başkanımız Süleyman Seba, Gordon Milne ile aynı sistemle maliyeti ucuz futbolcuları kadroya katarak 3 yıl üst üste Beşiktaş'a şampiyonluklar getirdi. Galatasaray Ümit Milli Takım hocası Fatih Terim, iki general Popescu, Hagi ve tecrübeli kaleci Taffarel ile gerisi yetenekli askerler Ümit Milli Futbolcularla 4 yıl şampiyonluk ve UEFA şampiyonluğu kazandı. Sonrasında katma değer olarak bu genç futbolcuları da zirveye çıkarıp sattılar, kulüp büyük bir gelir elde etti.



Aynı sistemle Karadeniz'in genç yetenekli futbolcuları toplanıp Trabzonspor'un sıfır yabancı futbolcu ile 3 kere üst üste şampiyonluğu da kazandığı unutulmamalı. İşte doğru sistemler bunlar. Fakat bilhassa büyük kulüpler gereksiz bir yarışın içerisine girdi. Ben daha çok para verdim aldım diyerek birçok işi bitmiş yabancı futbolcularla kulüplerimizi doldurdular. Onlara uyan Anadolu Kulüpleri de iflası yaşadılar. Şu anda Süper Lig'deki 7 kulüpte transfer yasağı var. Büyük kulüplerde neredeyse ödenemeyecek düzeye gelen borçlarla iflasın eşiğinde. Trabzonspor banka borçlarını ödedi. Temennim yine aynı düzene ayak uydurmaz ve yeniden borçlanmaz. Yukarıda verdiğim Milli Takım örneği temennim kulüplere de yansır ve aynı sistemi uygularlar. Yani tekrarlayayım BİR GENERAL, İKİ ALBAY VE YETENEKLİ ASKERLER. Sayın Federasyon Başkanı ile de önümüzdeki hafta bir araya gelerek kendisiyle çok önemli konular paylaşacağım. Mesela yıllardır sürüncemede bırakılan rezerv ligin kurulması, rezerv lig maçlarının Süper Lig maçlarından önce oynanaması, bu liglerin yalnız futbolcu yetiştirmek için faaliyet göstermesi.



Genç futbolcu çıkaran kulüplere de özel ikramiyeler verilmesi. Alt liglerde bilhassa yabancı işi bitmiş futbolculara yer verilmemesi, Süper Lig de yabancı transferininde serbest bırakılması ama kulüplerin mali yapılarının federasyon tarafından dikkatlice incelenmesi ve cezaların UEFA'ya kalmadan TFF tarafından verilmesi. Mesela İtalya'da Juventus, 2022-23 yılında mali yolsuzluktan dolayı 15 puanı silinerek 3. sıradan 11. sıraya geriledi. Ayrıca kulübün eski yöneticilere de dahil olmak üzere hak mahrumiyeti cezaları verildi. Bunlar İtalya Futbol Federasyonu tarafından verilen cezalar. Neyse sadede dönelim. Milli takım çok iyi yolda. Fakat kulüplerimizi yönetenler doğru sistemi değil yanlış sistemi tercih ettikleri için büyük başarılar gelmedi. Süratle mali durumlarını düzeltip prensipleri doğru uygularlarsa Türk futbolu Dünya futbolunda hak ettiği yeri alacaktır. Kalın sağlıcakla.