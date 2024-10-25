Kartal, şansıyla uçtu!

UEFA Avrupa ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş Lyon'a konuk oldu. Maçtan önce hepimizi derinden sarsan Ankara'da ki terör saldırısını lanetliyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah tekrarlarını bir daha yaşamayalım. Lyon karşısında Beşiktaş'ta siyah formasıyla sahadaki yerini aldı. Bu mücadele de ki en önemli eksiklik özellikle ateşleyici güç taraftarlarımızın tribünde olmamasıydı. Fizik üstünlüğü olan, iyi futbolculardan kurulu ve iyi pas trafiği olan bir takım olan Lyon ilk yarının genelinde topa hakim oldu ve pozisyonlar da üretti. Beşiktaş ilk yarının sonlarına doğru birkaç pozisyon bulsa da istediği golü bulamadı. Cher Ndour'u her geçen maç biraz daha beğeniyorum. Çok mücadele ediyor ve kendini geliştiriyor. İlerleyen günlerde daha da iyi olacak buna inanıyorum. Ayrıca Ersin'i de gösterdiği fedakarlıktan dolayı kutluyorum. Doktor raporuna rağmen sahada olmak istedi ve elinden geleni yaptı.

Sabır, sabır, sabır diyorum... 60 dakikaya kadar bir şey de yazmayayım dedim ama sahada bu kadar varlık göstermeyen oyuncu var hocam. Çok iyisin, seni seviyoruz ama sahada mücadele düşmüş, takım yürüyor sen hala koşacak, mücadele edecek gençleri kenarda tutuyorsun. Rafa, Immobile kollektif atağında 67'de belki de Beşiktaş adına en net pozisyonu izledik. Hemen sonrasında da Beşiktaş'ın harika çocuğu Gedson Fernandes hepimizi şaşırttı. Bu tat vermeyen oyunda merkezden Rafa Silva'nın geliştirdiği atakta defansın arkasına muhteşem sızan Gedson Fernandes attığı harika golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Son dakikada uzatmalarda özellikle sahneye çıkan Uduokhai'yi de mücadelesinden dolayı tebrik etmek lazım. Beşiktaş, şansının da yaver gitmesiyle maçı kazandı ve hem muhteşem bir 3 puan aldı hem de Galatasaray derbisi öncesi tüm camiaya ve takıma moral oldu. Ayrıca Beşiktaş bu maçla beraber Emirhan ve Ersin'i de ilelebet kazanmış oldu.