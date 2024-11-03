Beşiktaş büyük yara aldı

Dünyanın en güzel stadında maçtan önce muhteşem bir ışık gösterisi taraftarın da coşkusunu arttırdı. Yönetici Çağlayan Tuğal'ı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.

Süper Lig'in mütevazi takımı Kasımpaşa oyunu çirkinleştirmeden Beşiktaş'la başabaş bir futbol oynamaya gayret gösterdi ve pozisyonlar da buldu. Fakat isabetsiz vuruşlarla golü bulamadı.

Daha maçın başında Beşiktaş hücumunda savunma arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahasına girerken Sadık ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı ve faul bekledi. Hakem Zorbay Küçük, oyunu devam ettirdi.

VAR'a bile gitmedi. Pozisyon aslında kırmızı karttı ve burada Zorbay Küçük kırmızıyı veremedi.



Beşiktaş oyundaki topla oynama süresi daha fazla olmasına rağmen bir türlü gol yollarında organize olamadı.

İlk yarı genel olarak başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Uzatma dakikalarında Semih'in gayretle topa sahip olmasından sonra Masuaku'nun muhteşem ortasında ceza sahası arkasında topla buluşan Muçi Beşiktaş'ı öne geçiren golünü attı.

İlk yarı boyunca çok etkili olmayan Immobile yerine Beşiktaş'ın tüm futbol otoritereleriyle çok üstünde durduğumuz Mustafa Hekimoğlu ikinci yarı başlarken sahadaki yerini aldı. Kasımpaşa yine çok rahat şut imkanları bulurken 54. dakikada Winck ile 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Beşiktaş'ta golün sahibi Muçi 65'te yerini Mario'ya bıraktı. Hemen arkasından Kasımpaşa bir kez daha çerçeveyi buldu. Bitime 10 dakika kala N'dour'u ve Emirhan'ı oyundan alan Bronckhorst yerlerine Salih ve ilk kez Can'a fırsat verdi. Beşiktaş'ın derbi maçının şokunu henüz üstünden atamadığı görüldü. Kasımpaşa defansı Beşiktaş'ın hücumcularını faulle keserek sarı kart yağmuruna tutuldu.

Son dakikada Kasımpaşa 3. golü buldu ve skoru belirledi. Beşiktaş bu skorla Süper Lig'de büyük bir yara aldı.