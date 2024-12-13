Olmadı!

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu. Bende ilk yöneticiliğimde deplasmana yine buraya gelmiştik. Hiç değişmemiş herkesin mutlu olduğu, yüzünün güldüğü, disiplinli ama çok soğuk bir küçük şehir. Fakat futbola önem veriyorlar. Mütevazı bütçelerle futbol oynayan istikrarlı bir takım. 2018'den beri aynı hoca ile çalışıyorlar ve toplam takım bütçesi bonuslar dahil 12-13 milyon Euro seviyesinde. Bize göre buradaki en büyük handikap havanın çok soğuk olması ve her ne kadar zemin yerden ısıtmalı da olsa suni çim bizim gibi alışkın olmayan takımları fazla yoruyor. Avrupa kupalarında son üç maçın ikisini kazanan Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son Avrupa Ligi maçında Lyon'u 1-0 mağlup ederek bu yarışı bırakmadığını gösterdi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş ilk 20 dakikada Semih, Gedson, Emirhan ve Onur ile rakip kaleyi yokladı ve 21. dakikada Baktiyor'un yerden ortasını Gedson Fernandes gole çevirdi. İlk yarının neredeyse tamamında oyunun hakimiyeti elinde olan ekibimiz maalesef 37. ve 43. dakikalarda yediği iki golle soyunma odasına 2-1 mağlup gitti. İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Beşiktaş rakip kaleyi bir kaç kez yoklasa da istediği sonucu alamadı. 64. dakikada Al-Musrati ve C. NDour'un yerine Salih ve Muçi oyuna dahil oldu. Kuzey takımları böyle, aslında kazanabileceğimiz bir maçtı. Şunu da belirtmek isterim Baktiyor'u bugüne kadar oynatmayan, oynamasına izin vermeyenlere yazıklar olsun. Gidenin arkasından konuşmak doğru değil ama demekki bu takım neredeyse hiç kondüsyon çalışmamış. Fakat şunu söyleyebilirim Bodo/ Glimt'in 43 numarası olan Hauge'yi çok beğendim. Ayrıca 77 numarası Zinckernagel'i gözü kapalı alıp gelmek lazım.