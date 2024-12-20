Biz varız

Olağanüstü kongre arifesinde okurlarımı aydınlatmak için böyle bir yazı yazmak gereğini duydum. Geçtiğimiz hafta Adana'da, Adana Beşiktaş Derneği'nin balosunda daha önceleri yönetim kurulunda beraber olduğum Sayın Serdal Adalı ve şu andaki Başkanımız Hüseyin Yücel ile birlikte olduk. Yıllardır söylenen camiamızın ideali birlik beraberO lik için bende Beşiktaş'ın bir abisi olarak gayret gösterdim. İkisi ile de uzun uzun konuşup "Gelin birleşin bir tane Beşiktaşımız var. Birlik beraberliği başlatalım" dedim. Ama muvaffak olamadım. Neyse hayırlısı diyelim önümüze bakalım. Yücel ailesini yıllardır tanırım. Baba Enver Yücel çok değerli kıymetli bir insan olmasının yanı sıra bir öğretim kurumları sahibidir.



İLK İCRAAT BANKA BORCU



Hüseyin kardeşim ailenin göz bebeği olup hem iyi bir ekonomist, hem de yıllardır Beşiktaş kulübünün içinde olan ve başkanlığa kadar gelen değerli bir kardeşimizdir. Dün akşam ki canlı yayındaki konuşmasında benimde tek arzum olan banka borçlarının ödenmesi ile ilgili müthiş bir fikir öne sürdü. Bilhassa algı yapılarak Beşiktaş battı, bu banka borcu ödenmez diyenlere, tokat gibi bir cevap verdi. Varlıklı Beşiktaşlıların da desteğini alarak ilk icraatının banka borcunu kapatmak olacağını söyledi.



TRANSFERLER YAPILACAK



Zaten yılların birikimi borçlar için önümüzdeki olağan kongreye kadar 60 Milyon Euro gibi bir ödeme görünüyor. Bunu da yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte karşılayacağını söyledi. Takımın eksik yönlerine de üretken, genç, tam Beşiktaş'ın ihtiyacı olan transferleri de yapacağını belirtti. Ben Sayın Yücel'in bu söylediklerinin doğru olduğuna tamamen katılıyorum. Beşiktaş'ın akil ve varlıklı insanlarının doğru bir proje olursa, geçen haftadan beri yaptığım görüşmelerden de edindiğim izlenim mutlaka katılacaklarıdır. Haydi büyük Beşiktaş'ın büyük camiası. Önce banka borcunu halledelim, sezon başında üstün form gösteren takımızda yapılacak doğru transferler ve Ümraniye'yi ele alacak doğru insanlarla süratle layık olduğu yere taşıyalım.



OYUM SAYIN HÜSEYİN YÜCEL'E



İyi bir Beşiktaşlı Serdal kardeşime de başarılar dilerim. Beşiktaş camiasının bildiği gibi, ben ve ailem Beşiktaş için fedakarlık yapan insanlara ve kulübümüze sonuna kadar maddi, manevi destek olmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini isterim. BÜYÜK BEŞİKTAŞIMIZ İÇİN BİZ VARIZ! Benim oyum Sayın Hüseyin YÜCEL'indir. Bunun altını çizerek hepinize saygılar sunarım. Kalın sağlıcakla.