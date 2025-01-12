Galibiyet değerli

Soğuk ve yağmurlu bir İstanbul akşamında, Beşiktaş boş tribünler önünde Bodrumspor ile karşılaşıyor. Sivasspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, defans hattındaki eksiklerle Bodrumspor karşısına çıkıyor. Hafta içi yeni yönetim tarafından alacakları ödenen Beşiktaş, son maçlarda olduğu gibi temposuz bir oyunla başladı maça.

Dakikalar 18'i gösterirken, Mert kaldığı yerden devam ederek Fredy'nin şutunu harika bir şekilde kurtardı. Bu sırada savunmadan pasla çıkarken yapılan hata, sahada 10 kişiyken pahalıya mal oluyordu. Ege Birsel ile gole yaklaştı Bodrumspor.



Gedson'un oyundan çıkmasıyla Beşiktaş'ın orta ikilisi Musrati ve NDour oldu. Beşiktaş'ın orta saha ikilisi Musrati ve NDour olur mu hiç?

Üstelik Portekiz'de harikalar yaratan Demir Ege Tıknaz gibi oyuncu varken... Beşiktaş'ın oyuna çok fazla hakim olamadığı dakikalarda Rafa Silva yine sahneye çıktı. Çok güzel bir orta yaparak topu adrese teslim etti. NDour ise topu ağlara gönderdi.

Sezon başındaki performansının ardından düşüşe geçen Immobile, takımına ikinci golü kazandırdı.

Taraftarlar tarafından ıslıklanan Onur Bulut, Immobile'ye "Alda at" dercesine bir asist yaparak bir nebze de olsa moral buldu. Mert Günok, kalesinde güven vermeye devam ediyor. Kaptan Mert'in aldığı para kuruşuna kadar helal olsun!



Genç hakem doğru bir karar verdi; pozisyon penaltı değil, VAR'a çağırılmasına rağmen kararında dönmedi, penaltı yok. Uzatmalarda Bodrumspor, farkı 1'e indirdi. Ben, genç hakemlere her zaman destek oluyorum. Bu şaibeli hakemlerden ligimizin kurtulması lazım diyorum.

Mehmet kardeşim de harika bir maç yönetti, kendisini tebrik ediyorum.

Bodrumspor, en alt liglerden başlayarak yıllarca mücadele ediyor.

Rıza Karakaya, İstanbul'a gelip bana "Abi, ne yapayım?" dedi.

Rıza'ya, "Sen bu takımı A.Ş. yap, bu takıma çok talep olur" dedim. Opet, kısa süre sonra gelip teklif yaptı ve A.Ş.'nin önemli bir bölümünü satın aldı. Takım, Süper Lig'e çıktı. İsmet Taşdemir takımı alt liglerden Süper Lig'e çıkardı, şimdi takımın başında Volkan Demirel var. Bodrumspor, turizmin incisi Bodrum'dan Süper Lig'e adım attı. Başarılar diliyorum, umarım uzun süre ligimizde kalıcı olurlar.