Üretkenlik sorunu!

Beşiktaş'ımız için cumartesi günü oldukça güzel başladı.

Basketbol takımımız, Türk Telekom'a karşı sahadan galibiyetle ayrıldı. Alimpijevic ve öğrencilerini tebrik ediyorum.

Beşiktaş'ımızın yeni teknik direktörü Solskjaer ve yardımcısı Moe, Samsunspor maçı öncesi tribündeki yerini aldı. Yeni hocamıza ve ekibine canı gönülden başarılar diliyorum.

Önemli olan Beşiktaş'ımızın iyiliği...

Maça topa sahip olarak başladı Beşiktaş. Fernandes'in dikine toplu koşuları her zaman tehlike yaratıyor.

İlk 30 dakika itibarıyla Beşiktaş rakip ceza sahasında 9 defa topla buluştu fakat ceza sahasından isabetli şut çıkaramadık. Burada forvet eksikliği çok fazla göze çarpıyor.

Tabii, diğer maçlara göre oyuncular daha istekli oynuyor. Yeni hocaya kendilerini göstermeye çalışıyorlar.

Burada Rashica ve Joao Mario'yu biraz ayrı tutuyorum; iki oyuncu tutuk oynuyor. İkinci yarıya teknik direktörler kadrolarını koruyarak başladı. Samsunspor'un etkili geldiği atakta Mert, kalesini gole kapadı.

Yazım içinde de belirtmiştim, Beşiktaş'ta üretkenlik sorunu var.

Topa hakim olduğu dakikalarda bile hücum üretkenliğinde zayıf kalıyor. Muçi girdikten sonra oyuna hareketlilik getirdi.

Beşiktaş, Samsunspor'un 65. dakikadan itibaren eksik olmasına rağmen yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Bu zor zamanlarda elini taşın altına koyarak takımın başında olan Serdar Topraktepe'ye emekleri için teşekkür ederim. A.Bilbao maçıyla birlikte, "Yeni hoca, yeni umutlar" diyerek Beşiktaş'ımıza destek olmaya devam edeceğiz.