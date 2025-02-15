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Sinan Vardar

Sinan Vardar

15 Şubat 2025 | Cumartesi

Beşiktaş gündemi

Transfer döneminde pek çok oyuncunun ismi Beşiktaş ile anıldı. Ancak iki genç futbolcunun transfer edilmesi, her zaman gençlere önem veren biri olarak beni memnun etti. Tabii ki sahada performanslarını görmeden kesin bir yargıda bulunmak zor, ancak bu adımı olumlu buluyorum. Onların gelişimlerini yakından takip edip ilerleyen dönemde daha detaylı yorumlar yapacağım. Beşiktaş bu hafta Sivas deplasmanından döndükten sonra iç sahada Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligi 3. bitirerek Avrupa'ya doğrudan gitmemiz, hem seneye alacağımız oyuncular ile anlaşırken avantaj sağlayacak hem de yolları ayıracağımız oyuncuların performansını artıracağı için elden çıkarmamızı daha kolaylaştıracak. Ayrıca, gelecek sezon yapacağımız sponsorluk anlaşmaları için de büyük önem taşıyor. Bu nedenle kazanmak ve kazanma alışkanlığı yakalamamız lazım. Trabzonspor'un başında iki şampiyonluğumuzun mimarlarından Şenol Güneş var. Taraftarlarımıza bir tavsiyede bulunmak isterim: Lütfen Şenol hocayı layığıyla karşılayın ve ona yakışır bir jest yapın. Beşiktaş'ta büyük başarılar yaşamış bir isim olarak bunu hak ettiğini düşünüyorum. Hasan Arat yönetimiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmayı planlıyorum. Daha önce televizyon ekranlarında ve X adresimde bu konuda görüşlerimi paylaşmıştım. Yakın zamanda ki divan toplantısında geniş açıklamalar yapacağım.

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