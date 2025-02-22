Seriye bağladı

İstanbul'da yoğun kar yağışının olduğu bir gün diye yazıya başlamayı düşünüyordum, fakat daha cümleyi kuramadan savunma arkasına atılan pasta Tayfur topu ağlara gönderdi. Beşiktaş'ta savunma hattı neredeyse her maç değişiyor ve bu maçta da savunma arkasına atılan her top tehlike yarattı. Erken gole rağmen maça etkili başladık. Geçen yazımda da söylemiştim, bu direkler hep bizi mi buluyor? İlk 20 dakikada iki kez direğe takıldık. Skoru geç olmadan eşitlemek önemliydi. Skor ne olursa olsun, ilk 20 dakikaya iyi başladık. Golden sonra da oyuna hakim olan bir Beşiktaş izledik. Herhalde bu sezon hücum anlamında en iyi başlangıçlarından biri. İlk 30 dakikada gol beklentisi 1.78 ama Beşiktaş'ın da istatistiklerin de hesaplayamadığı tek şey: İmmobile! Sezon başından beri kaçırdıkların sayılmıyor artık, ne zaman atmayı düşünüyorsun? Beşiktaş, baskılı oyununun ödülünü uzatma dakikalarında gelen golle aldı. Bu kez Rafa asist yaptı, bitiren ise Rashica oldu. Gol harika bir zamanda geldi. İkinci yarıya Solskjaer, İmmobile yerine Semih değişikliğiyle başladı. Son derece doğru bir hamleydi. Beşiktaş, ikinci yarıya da iyi başladı ve Semih Kılıçsoy harika bir bitiricilikle farkı ikiye çıkardı. İmmobile ilk yarıda atsa, bu skor çok daha erken yakalanabilirdi. Maç nispeten düzgün bir zeminde oynanıyor ama Murat başkana bir çağrım var: Bu bilet fiyatları çok yüksek! Beşiktaş taraftarı da haklı olarak maçı protesto etti. Devre arasında transfer edilen iki genç futbolcu ve Hekimoğlu da artık sahada olmalı. Gelecek yılın hazırlığını yapmak lazım. İmmobile ve Chamberlain seneye olmayacak. O zaman bu maçlarda gençlere daha fazla yer vermek gerekiyor. Beşiktaş'ın fizik kondisyonunu beğendim, gözle görülür şekilde artmış.