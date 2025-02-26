Kurtarıcı Rafa Silva

Turizmin başkenti Antalya'da, güzel bir havada oynanan ve seyircinin fazla rağbet etmediği maç durgun bir atmosferde başladı. Beşiktaş, ligde iddiasının kalmadığı belli olduktan sonra ilk hedefini Türkiye Kupası'nda turu geçmek olarak belirledi ve bu maçı kazanmak zorundaydı. Antalyaspor ise ligde orta sıralarda mücadele ederken kupada sanki hiç hedefi yokmuş gibi bir futbol ortaya koyuyordu. Beşiktaş, Masuaku'nun büyük gayretle taşıdığı pozisyonda yaptığı nefis asistle öne geçti. Siyah-beyazlıların yeni ve genç oyuncusu Arroyo, boş pozisyonda topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı boyunca oyun kontrolü tamamen Beşiktaş'ın inisiyatifindeydi. Golden sonra başka bir pozisyon yaşanmadan devre, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya Beşiktaş üç oyuncu değişikliğiyle başladı. Joao Mario, Arroyo ve Emirhan çıkarken; Mustafa, Rashica ve Tayyip Talha oyuna girdi.

İkinci yarıda da ilk yarının benzeri bir futbol sahadaydı. Ne yazık ki gol pozisyonu ve şut eksikliği göze çarptı. Özetle, tatsız ve temposuz, seyirciye heyecan vermeyen bir maç izledik. Ancak Beşiktaş'ın istediği gibi sonuçlandı. Burada kayda değer tek pozisyon, kurtarıcı Rafa Silva'nın harika golüydü. Gençlere her zaman önem veren bir futbol adamı olarak, özellikle Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy'a desteğimi hep dile getirdim. Ancak Hekimoğlu, 45 dakika şans bulmasına rağmen ne yazık ki sahada hiçbir varlık gösteremedi. Artık şapkasını önüne koyma zamanı geldi. Bu fırsatlar bir daha ele geçmez. Canım kardeşim, artık Beşiktaş'ın büyüklüğünü kavrayarak elinden gelen her şeyi yap. Bir daha bu şansı yakaladığında vasat bir futbol ortaya koyma. Beşiktaş, grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Bu, camia için bir umut oldu. Temennim, çeyrek finalde de başarılı olup finale kalmaları ve geçen sezon olduğu gibi kupayı kazanmaları.