Divanın ardından

Geçtiğimiz cumartesi geciken divan toplantısı yapıldı. Toplantı, büyük Beşiktaş'a yakışır şekilde son derece seviyeli geçti. Konuşmacıların çoğunluğu, Sayın Başkan Serdal Adalı'ya destek konuşmaları yaptı. Bunlardan biri de bendim. Toplantının en önemli vurgularından birini Hüseyin Yücel yaptı. 35 milyon euro alacağından 10 milyon euro bağışladığını açıkladı ve tüm Beşiktaşlıların büyük takdirini kazandı. Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ve ekibi ise mükemmel bir açıklama yaparak Beşiktaş'ın borcunu net bir şekilde ortaya koydu: 15 milyar TL. Yaptığım konuşmada, 22 yılda 5 başkanla bu borcun bu hale geldiğini, ancak bunu yapanın yanına kâr kaldığını ve böyle giderse Beşiktaş'ın ekonomik olarak büyük bir çöküşe sürükleneceğini anlattım.

Çanların artık tehlikeli şekilde çaldığını vurguladım. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'e, çok acil bir araştırma grubu kurulması gerektiğini ve bu grupta başkan veya üye olarak görev alabileceğimi açıkça ifade ettim. Daha sonra aldığım bilgilere göre, divan başkanı ve ekibinin bu konuyu dikkate alacağı ve en kısa zamanda böyle bir kurulun oluşturulacağı bilgisini edindim. Böyle bir oluşumun Beşiktaş'ın geleceği için hayati önem taşıdığının altını çiziyorum. Kulüpler yalnızca iç dinamikleriyle bu kadar borç batağına girmiyor. Aynı zamanda yıllardır Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bu konuda hiçbir gelişme yaşanmıyor. Örneğin, yabancı futbolcu sayısı kademeli olarak düşürülecekti ama yeni federasyon bunu 14'e çıkardı. Üstelik, 8 kulüpte transfer yasağı olmasına rağmen baskılarla yine 14 olarak belirlendi.

Kesinlikle yabancı futbolcuya karşı değilim, ancak yurt dışında kariyerini tamamlamış oyuncuların Süper Lig'e gelmesi kulüpleri büyük maddi zorluklara itiyor ve Türk futbolunda en ufak bir gelişme yaşanmıyor. Beşiktaş'ın altyapısındaki gol kralı futbolcu, milli takımlara çağrılmıyor. Sevgili kardeşim Hamit Mandalı'nın dikkatini çekmek istiyorum. Bu haksızlıklara bir el at lütfen, Hamicim! Bir de merakımdan soruyorum: Sabri Sarıoğlu'nun genç milli takımların başında olmasını gerektiren Pro Lisansı var mı? Slaven Bilic'in söylediği gibi: "Türkiye'de temel problem şu; bilgili insanların yetkisi yok, yetkililerin de bilgisi yok."

Yıllardır üstünde duruyorum ama hâlâ bir rezerv lig kurulmadı. Böyle bir lig kurularak yetenekli futbolcuların kısa sürede A takıma çıkması sağlanmalı. Ayrıca, rezerv lig maçlarının büyük maçlardan önce oynanması da futbolumuza ivme kazandıracaktır. Evet, yıllardır bunun gibi birçok öneriyi dile getiriyorum ama maalesef kapılar duvar! Aynı sistem devam ediyor. Yurt dışında hiçbir başarımız yok ve milyarlarca döviz boş yere harcanıyor. Bir kez daha ilgililerin dikkatini çekmek isterim. Kalın sağlıcakla.