Futbol: 100 Hakem: Sıfır (0)

Derbiden önce A Spor'daki yayınımda 'İnşallah hakemi konuştuğumuz bir maç olmaz' demiştim. Demez olaydım! Ben bu rezalet ötesi hakemi konuşarak başlamak istiyorum... Hakem, ilk yarıda Trabzonspor'un buz gibi golünü vermedi. Gol oğlu golünü vermedi. Be acemi hakem, bekle pozisyon sonlansın, sonra düdük mü çalacaksın, puan mı çalacaksın, alan teri mi çalacaksın... Sonrasında karar verirsin. Sen faul olmayan pozisyonda düdük çalıyorsun ve Trabzonspor'un alın terini çalıyorsun!

Senin acemi düdüğün yüzünden VAR da devreye giremiyor. Gitti Trabzonspor'un golü... Ne kadar kolay değil mi, golü iptal etmek, alın terini çalmak... Senin acemiliğin ya da uyanıklığın nelere mal oldu bir bak izle... Neden böyle düşünmek zorunda bırakıyorsun beni... Çünkü böyle hata olmaz! Bu nasıl faul arkadaş! Bu nasıl faul Oğuzhan Çakır!

VAR olmasa Trabzonspor'un iki net penaltısını da vermeyecektin! Penaltı pozisyonlarını görüyorsun ve vermiyorsun! VAR uyarısı ile penaltıları verdin! Madem faul konusunda bu kadar hassassın ey hakem! Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce de bir faul olmalıydı. Sen kolay fauller veriyorsun ya... Orada neden vermedin! Sen, nizami bir golü iptal eden hakem olarak anılacaksın artık! Senin büyük hakem olma şansın yok artık! Kendi kendini bitirdin! Sen git atletizm yap... Ne yaparsan yap ama futbol sahalarından uzak dur!

Maça gelecek olursak, muhteşem bir derbi izledik. Muazzam kurtarışlar yapan iki kaleci vardı sahada! Futbolcular yürekleri ile savaştılar. Fenerbahçe de Trabzonspor da çok ter akıttı. Yürekli futbol oynadı iki takım da... Kaybedene yazık olacak bir derbiydi. Ve kaybeden Trabzonspor oldu! Ama bazen kaybeden takımlar alkışlanır! Ben Trabzonspor'u ayakta alkışlıyorum! Helal olsun! Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum!

3. golden sonra Mourinho'nun sevinci görülmeye değerdi! Mourinho, bu derbi zaferi ile şampiyonluğa inandığını gösterdi! Hakem Oğuzhan Çakır'a sıfır (0) veriyorum! Sahadaki futbolcuların hepsine ise pekiyi notunu gönderiyorum! Trabzonspor taraftarına da kocaman bir alkış gönderiyorum! Maçtan hemen önce dünyanın en güzel tribün fotoğrafını verdiler! Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık!