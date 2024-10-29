Havalı ve sistemli...

Galatasaray tarihinin en pahalı transferi Gabriel Sara, tam bir duran top mühendisi! Galatasaray, golleri akan oyundan değil, duran toplardan buldu derbide... Topun başına hep Gabriel Sara geldi. İlk golde Davinson Sanchez'e asistini yaptı. İkinci golde de Osimhen'in kafasına topu nişanladı. İki duran top, iki kafa golü… Sara büyük oynamaya başladı, verilen büyük parayı şimdiden hak etti!

Derbide Galatasaray kafayı çalıştırdı. Derbiden önceki yorumlarımızda Galatasaray'ın havadan, Beşiktaş'ın ise yerden oyunu tercih edeceğini söylemiştik. Öyle de oldu. Galatasaray 13'te öne geçtikten sonra sabırlı bir oyunu tercih etti. Hiç telaş yapmadı. Kazanacağından emin bir şekilde sahada pozisyon aldı. Galatasaray'ın savunmasında ve hücumunda öyle ustalar var ki… Beşiktaş ne yaptıysa golü bulamadı. Sahada bu kadar silahı olan bir takımı durdurmak gerçekten zor!

Galatasaray'da Davinson Sanchez gibi usta bir stoper var. Hem usta, hem çok zeki… Maç boyunca öyle kritik toplar kesti, öyle ustaca kademelere girdi ki Davinson Sanchez! Böyle bir stoperiniz varsa, zorluk derecesi ne kadar yüksek bir maç olursa olsun defansınız aşılmaz olur! Dünkü maçın yıldızı da Davinson Sanchez idi. Sara'yı da unutmamak lazım! Osimhen ise jeneriklik gollerine bir yenisini daha ekledi. Attığı kafa golünde o kadar yükseğe çıktı ve havada asılı kaldı ki… Osimhen Hava Yolları gibi…

Giovanni van Bronckhorst, Rafa Silva gibi bir oyuncuyu neden kenarda oynatıyor, inanılır gibi değil. Oysa Rafa Silva, Gedson'un önünde oynasa, yani 10 numarada (gerçek mevkisinde) çok daha faydalı olurdu! Maçın içinde zaman zaman 10 numaraya geçtiğinde Rafa'nın ne kadar etkili olduğunu da gördük! Beşiktaş'ın Joa Mario ile 53'te etkili bir şutu vardı ama Muslera mükemmel çıkardı bu topu. 90+4'te Muçi'nin attığı jeneriklik gol ise muhteşem ötesiydi! Bu gole şapka çıkarılır ancak!

Galatasaray taraftarı, Rams Park'ta takımını verdiği destek ile adeta şaha kaldırıyor, rakiplerini de büyük baskı altına alıyor. Taraftarlık budur işte! Şampiyon takımın, şampiyon taraftarı… Dün de muazzamdı Rams Park tribünleri… Galatasaray derbileri zorlanmadan kazanarak, yine şampiyonluğa koşuyor!

Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında yine büyük bir psikolojik üstünlük kurdu daha şimdiden Galatasaray! Şampiyon teknik adam Okan Buruk'a da helal olsun! Cebinde artık üç farklı oyun formatı var! 4-2-3-1 / 3-4-1-2 / 4-4-2. Üç oyun sistemini de çok iyi oynuyor Galatasaray!