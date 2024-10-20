Yükseliş dönemi

Trabzonspor için yükseliş döneminin ilk maçı oldu diyebiliriz Başakşehir karşılaşması için… Yükseliş dönemi diyorum, çünkü Trabzonspor bundan sonraki zorlu periyotta daha iyi futbol oynayıp, daha iyi sonuçlar alacaktır. Art arda gelen beraberlikler yüzünden takım üzerinde büyük bir baskı vardı. Takımın enerjisi çok düşüktü. Bordo mavililerin, ayağa kalkması için bir galibiyete ihtiyacı vardı. O galibiyet de maçın uzatma anlarında geldi. Vişça harika bir vuruşla Trabzonspor'un adeta kaderini değiştiren adam oldu.

Futbol kaliteli oyuncularla güzel. Vişça ilerlemiş yaşına rağmen Trabzonspor'un elindeki en değerli oyuncusu durumunda. Dün de tam maç berabere bitiyor derken, sahneye çıkarak galibiyeti getiren isim oldu. Trabzonspor, Papara Park'ta üç puandan daha fazlasını kazandı. Aslında maça güçlü bir ön alan presi ile başladı Trabzonspor. İlk 15 dakika Başakşehir'e nefes aldırmadılar ama sonuç çıkaramadılar. Sonrasında Başakşehir de oyuna ortak oldu. İlk yarıda Vişça'nın net bir pozisyonu, Malheiro'nun da bazuka gibi bir şutu vardı.

Trabzonspor'da bir türlü gelmeyen gol, takımın strese girmesine neden oldu. Oyuncular, bu yüzden telaşa girip, final paslarında yetersiz kaldılar. Tribünlerden de kötü oyun nedeniyle fazla destek göremeyen bordo-mavili takımda Mendy savaşçı futbolu ile takımı ayakta tutan isim oldu. 10 numara pozisyonunda oynayan Muhammed Cham, sahada kaldığı 74 dakika içinde hiç katkı veremedi. Şenol Güneş, kötü oynayan takımı ayağa kaldırmak, üretkenlik kazandırmak için art arda değişiklikler yaptı. Enis Bardhi ve Cihan Çanak hamleleri ile daha çok öne giden Trabzonspor, golü de bulup kazanmasını bildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, nokta atışı değişikliklerle hem galibiyeti getirdi hem de ustalığını konuşturdu. Şenol hoca, dün sahadaki oyuncuları kadar yoruldu, hiç kulübeye girmeden, sürekli oyunun içinde oldu. 90+3. dakikada Enis Bardhi, Ozan Tufan'a 'al da at' dedi. Ozan Tufan topa o kadar kötü vurdu ki… İnanılır gibi değil. Ozan'ın kendini daha fazla maça vermesi lazım. Şenol hoca, Ozan'ı kazanmaya çalışıyor. Ama Ozan'ın da daha fazla gayret göstermesi lazım. Mendy de Lundstram da stoper değil. Ama dün savunmanın tandemini oluşturdu bu iki oyuncu. Orta sahada bir türlü verimli olamayan Lundstram, dün stoperde daha etkili oynadı. Hakem Zorbay Küçük'ün performansını beğenmedim. Gereksiz yere oyunu çok kesti. Trabzonspor'da yüzleri güldüren, kara bulutları dağıtan bir galibiyet oldu. Yükseliş döneminin kurdelesini kesen isim de Vişça'ydı!