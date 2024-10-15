Yıldızlar yere insin; gözlerinizden öpsün her birinizi…

Maçta dakikalar 61'i gösterdiğinde İzlanda kalesine 16 gol girişimimiz vardı. Öyle net, öyle muazzam gol pozisyonlarına girdik ki… Kaleci Valdimarsson panter kesildi. Maçın başında Oskarsson'un golüyle geriye düştük. Ama oyunu hiç bırakmadık. Biz oynadık, İzlanda seyretti. Buzlu zeminmiş, soğuk havaymış, bize vız gelir.



Takır takır top oynadık Laugardalsvöllur Stadı'nın zemininde. Fizikli İzlandalılar'a futbol dersi verdik! Maç sırasında tuttuğum notlara baktım da iki A3 kağıdını doldurmuşum. İzlemeye de, yazmaya da doyamadım! Maçın öyle güzel öyle çılgın bir hikayesi oldu ki… Birbirinden sihirli goller attık Reykjavik'te! Pozisyon üzerine pozisyon ürettik. Sanki Dünya Kupası finaline çıkmış gibi yürekli bir futbol oynadı Bizim Çocuklar! Hepsinin formalarından buz gibi havaya rağmen adeta kilolarca ter aktı. Bire bir mücadelelerden bire bin verim aldık.



Maçın kader anı 76'da Merih Demiral'ın kale çizgisinden adeta bir kaleci gibi çıkardığı toptu. Resmen golü kurtardı Merih! Helal olsun Merih kardeşim! Sonuna kadar galibiyeti hak ettik. Skor 2-2'ye geldiğinde bile hiç karamsarlığa girmedik. Biz bu maçı kazanacağız dedik ve kazandık! Hem de ne kazanmak öyle! Yanardağ Ordusu gibiydik Reykjavik'te! Kahramanlarımız, adeta masalların içinden çıkıp gerçeğe dönüştü! Eskiden İzlanda'da kazanmak bizim için bir ihtimaldi! Dün gece bu ihtimali ihtilale çevirdik!



Attığımız üçüncü golü yüzlerce kez izlesem, aynı coşkuyu yaşarım! O ne top takipçiliği öyle Kerem kardeşim! Sanki içine doğmuş gibi uçtu adeta Kerem! Kalecinin ayaklarının arasındaki topa dokunup; Arda Güler'e servis yaptı. Arda Güler de topu ağlara yuvarladı! Helal olsun Altın Çocuk sana! Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'da futboluyla devleşti! Farkı getiren golde öyle bir vuruş yaptı ki Kerem Aktürkoğlu!… Bu vuruşu dünya üzerinde çok az oyuncu yapabilir! Messi ve Ronaldo bile kıskanmıştır bu vuruşu! Suyu bile yakar bu Kerem! İzlanda'yı yaktığı gibi… Muhteşem futbol! Güzel goller! Binbir Gece Masalları gibi bir 90 dakika!



Hakem Damian Sylwestrzak iki kez VAR'a gitti. Penaltıları verdi. İlk penaltıda Hakan Çalhanoğlu, zeminin azizliğine uğrayarak topa iki ayağı ile dokunduğu için (çift vuruş yaptığı için) gol iptal oldu. Ama ikinci penaltıda kaleciyi terse yatırıp, topu filelere yapıştırdı Hakan! İrfan Can'ın jeneriklik golüne 10 üzerinden 10 veriyorum! Bir de yıldızlı pekiyi! Tebrikler bizim Çocuklar! Hepinize 10 üzerinden 10 veriyorum! Takdirnameleriniz de altın kağıtlara yazılı! Bizim Çocuklar yeni bir çılgınlık daha üretti! Yıldızlar bir başka güzeldi dün gece İzlanda'nın dondurucu soğuğunda! İzlanda'dan Türkiye geçti! İzlanda'ya lider geldik! Lider dönüyoruz!