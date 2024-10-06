Trabzonspor’un kaliteli oyunculara ihtiyacı var

Maçta dakikalar 20'yi gösterirken, kenarda Şenol Güneş'in bakışları çok şey ifade ediyordu. O anda Şenol Güneş'e 'Hocam maçta kim kötü, kimi kenara almak istersiniz?' diye bir soru gelse; 'Uğurcan Çakır hariç herkes çıkabilir!' cevabını verirdi herhalde… Çünkü Hatayspor'un golünden sonra oyun disiplininden kopan ve telaş yapan bir Trabzonspor vardı sahada… H H H

Tam 11 eksiği bulunan Trabzonspor, çıkabileceği en iyi kadro ile Hatayspor karşısındaydı.

Maça kötü de başlamadı bordomavililer...

Futbolda istatistikler bazen çok şeydir, bazen de hiçbir şey ifade etmez!

İşte size örnek: 0,11 gol beklentisi olan Hatayspor, kaleyi bulan ilk şutta öne geçti. Trabzonspor'un yediği gole baktım da; büyük takım böyle bir gol yer mi arkadaş! Lider oyuncu diye transfer edilen Lundstram'a yenilen golde iyi bakın… Görkem topa vururken, sırtını dönüyor! Böyle pozisyon alınır mı?



Trabzonspor, kötü oyununa rağmen ilk yarıda beraberliği, hatta öne geçecek pozisyonları da yakaladı.

30'da Banza'nın kafa şutunu Erce muazzam çıkardı.

40'ta Bardhi adeta boş kaleye topu gönderemedi.

Draguş maça iyi başladı ama dağınık bir oyuncu! Banza önde çok pres yaptı. Vişça oyuna akıl koydu.

Maç boyunca Eren Elmalı ve Malheiro'nun hücuma bir katkısını göremedik.

Takımın en verimsiz oyuncusu ise Beşiktaş maçından sonra büyük düşüş yaşayan Okay Yokuşlu'ydu.



Şenol hoca da zaten ikinci yarıya başlarken Okay'ı kenara alıp, Muhammed Cham'ı sahaya sürdü.

Trabzonspor ikinci yarıya adeta golle başladı. Bardhi'nin kullandığı kornerde Draguş topu Banza'ya indirdi.

Banza da Trabzonspor'un beraberlik golüne imza attı.

Şenol Güneş geldikten sonra daha çok pozisyona giren, daha hızlı oynayan ve önde çoğalan bir Trabzonspor izlemeye başladık.

Rıza Çalımbay, Aboubakar'ı tekrar futbola döndürecek gibi… Dün Aboubakar çok istekliydi.

Zaman zaman Trabzonspor savunmasına zor anlar yaşattı.

Kullandığı harika serbest vuruşu ise Uğurcan müthiş çıkardı.



Trabzonspor, golü bulduktan sonra çok daha istekli bir futbol oynamaya başladı.

İlk yarıda Bardhi'nin şutunu çizgiden çıkaran Kilama, ikinci yarıda da çok kritik müdahaleler yaptı.

Hatayspor'da Görkem Sağlam'ı çok beğendim. Etkili şutlar atıyor, fırsatçı bir oyuncu.

Güzel de bir gol attı.

Trabzonspor son bölümde oyunu rakip kaleye yıktı.

Şenol Güneş'ten Orsic ve Umut Güneş hamleleri geldi.

Trabzonspor'un ocak ayında oyuncu kalitesini artırması lazım. Bu takımla hedefe yürümek çok zor!