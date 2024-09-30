Halil Umut Meler yeni bir penaltı türü icat etti!

Trabzonspor'a ilaç gibi gelen bir galibiyet oldu. Futbol olarak dip yapmış, enerjisi düşmüş, özgüveni kaybolmuş bir Trabzonspor için komadan çıkış maçı oldu. Koşmadan, savaşmadan bu ligde maç kazanılamayacağını söyledik durduk. Haftalardır savaşmayan, az koşan bir takım vardı sahada.



Dün maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar 'ben bu maçı alacağım' diyen bir Trabzonspor izledik. Beraberlikler serisini son veren Trabzonspor'da Şenol Güneş takımına geçişin ayak seslerini de gözlemledik. Tabi ki bu bir süreç. Dört dörtlük Şenol Güneş takımı olmak için zamana ihtiyacı var bu takımın.



Oyun olarak hala çok eksiği var Trabzonspor'un! Takım uyumu üst düzeyde değil. Pas kalitesi yeterli değil. Ama artık sahada reaksiyon gösteren, Trabzonspor formasının ağırlığının farkına varan futbolcu topluluğunu görüyoruz. Konyaspor karşısında alınan galibiyette başrol oyuncusu Edin Vişça idi. Sahada basmadık yer bırakmadı. Harika bir golle galibiyet perdesini açtı. Savunmaya geldi, hücumu başlattı, harika paslar attı. Oyun lideri oldu Vişça! Antony Nwakaeme de çok daha istekliydi, takımı önde tuttu, hücuma zenginlik kattı. Çok çalıştı ve taraftarları ateşledi.



Bordo-mavili takımda diğer alkışı hak eden oyuncu da özellikle ikinci yarıda müthiş savaşan Malheiro idi. İki gol atan Simon Banza'yı da unutmadık tabi ki. İkinci golü tam bir santrfor vuruşuydu. Muazzam bir dokunuşla kaleciyi avladı. Maça çok iyi başlayan Ozan Tufan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umarım en kısa zamanda sahalara döner. Konyaspor da çok iyi mücadele etti. Hep oyununun içinde oldular. Son ana kadar puan için savaştılar.



Maçın hakemi Halil Umut Meler, 76. dakikada topsuz alanda Denswil'in Kramer'e yaptığı hareketi penaltı ile cezalandırdı. Her maçın içinde bunlar yaşanıyor. Hem de sık sık. Böyle penaltıya kargalar bile güler. Ama Halil Umut Meler, penaltı dedi. Karar değişmedi. Tam bir işgüzarlık! Halil Umut Meler penaltısı bu! Yani yeni bir penaltı türü icat etti hakem arkadaşımız! Zaten Halil Umut Meler, Trabzonspor'a zarar vermek için adeta fırsat kolluyor gibiydi. En azından bana öyle geldi! Saçma ve komik bir penaltı ile bunu adeta belgeledi.



Umut Nayir de penaltıyı kaçırdı. Halil Umut Meler'in performansını beğenmedim. Konyaspor'un 90'da Keita ile bulduğu gol, adeta geliyorum demişti. Trabzonspor baskıyı yediği anlarda iyi savunma yapamıyor. Bu konuda çok yol kat etmesi gerekiyor. Şenol Güneş, belli ki önce hücumu oturtmaya çalışıyor. Şenol Güneş ideal 11'ini bulmak için denemeler yapıyor. Dün takım kazandı ama Şenol hocanın kafasında hala ideal bir 11 oluşmadı. Trabzonspor'daki karamsar havayı dağıtacak, takımı havaya sokacak bir galibiyet oldu. Camia kenetlenirse, taraftar takımın arkasında durursa, Güneş'li günlere doğru hızla yol alır Trabzonspor!