Felaket kapıda Hacıosmanoğlu!

İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı olduğunda umutlanmıştım! 'Doğrudur, dürüsttür, yüreklidir; adam gibi adamdır Hacıosmanoğlu! Türk futbolundaki eğilipbükülmeye, perde arkası işlere son verecek yürekli bir adamdır Hacıosmanoğlu' demiştim! Hacıosmanoğlu, Türk futbolundaki güven bunalımına son verip, adalet getirir diye düşünmüştüm. Hâlâ o inancımı yitirmedim!

Ama iyi niyetinin kurbanı oluyor İbrahim Hacıosmanoğlu! Türk futbolunda merhamete, iyi niyete, hoşgörüye yer yok sanırım Sayın Başkan! Gözünü dört açmazsan, masaya yumruğunu vurmazsan, başın çok ağrır Sayın Hacıosmanoğlu! Pazartesi akşamı, Gaziantep'te Trabzonspor katledilmiştir Hacıosmanoğlu! VAR Odası'ndakiler Trabzonspor'u adeta doğrayıp, üç puandan ettiler! Bu da bir cinayettir Hacıosmanoğlu! Kaleden 70 metre ötede olan bir pozisyon için devreye giriyor VAR! Vay be! Hem de hakem Volkan Bayarslan'ın gözünün önündeki bir pozisyon için! Hakem pozisyonda faul göremediği için 'devam' diyor. Atak devam ediyor. Aradan neredeyse 1 dakika geçiyor. Trabzonspor nefis bir gol atıyor! Sonra VAR'daki Erkan Engin devreye giriyor. Geriye sarıyor; sarpa sarıyor işleri! Cinlik yapıyor! İşgüzarlık yapıyor! Hakemi VAR'a çağırıyor!

Asıl yıkım, asıl katliam, asıl cinayet bundan sonra başlıyor! Gözünün önündeki pozisyona faul yok, devam diyen Volkan Bayarslan, VAR'daki Erkan Engin'e yenik düşüyor! Şunu diyecek yüreği, dik duruşu gösteremiyor Volkan Bayarslan: Yahu pozisyon gözümün önünde oldu. Ben faul görmedim, devam ettirdim. İşgüzarlık yapma! Sen karışma!' diyemiyor! Veya VAR'a gidip izledikten sonra, daha önce verdiği kararın arkasında duramıyor! Verdiği nizami golü iptal ediyor!

Bu nasıl bir iptaldir kardeşim! Siz çıldırdınız mı? Ne yapmaya çalışıyorsunuz! Birilerinden talimat mı alıyorsunuz? Operasyon mu çekiyorsunuz? Hedefinizde TFF mi var, yoksa MHK mi? Bu soruları soruyorum çünkü böyle bir iptal kararı olmaz. Böyle hakemlik olmaz. Bu kulüpler, milyonlarca euro harcayıp takım kuruyorlar başarılı olmak için! Siz çıkıp alın terini, emeği çalıyorsunuz! Puanları gasp eden kararlar veriyorsunuz! Bakalım bu hakemlere nasıl bir fatura keseceksiniz Sayın İbrahim Haciosmanoğlu! Hep birlikte göreceğiz!

İŞTE SİZE BİR YÜREKLİ HAKEM İBRAHİM HACIOSMANOĞLU!

Tesadüfe bakın ki Gaziantep'te VAR katliamının yaşandığı maçla birlikte aynı saatte oynanan başka bir müsabaka vardı. Şanlıurfa ile Karagümrük arasında. Maçın hakemi Tolga Güldibi, önünde; görüş açısında olan bir pozisyonda haklı ve doğru bir kırmızı kart çıkarıyor Şanlıurfa'dan Malle'ye. Çünkü Malle, rakibinin sağ ayağını tırpanlıyor. Ama ne hikmetse İzmir bölgesinden VAR hakemi Davut Dakul Çelik, hakem Tolga Güldibi'ni VAR'a çağırıyor ve pozisyonu izlemesini istiyor. Hakem Güldibi, gidip monitörden pozisyonu izliyor ve kararını değiştirmiyor! Kırmızı kartını iptal etmiyor! VAR'a yenik düşmüyor! Dik duruyor! Eyyam yapmıyor, eğilip, bükülmüyor! Ben hakemim diyor! Helal olsun sana Tolga Güldibi! H H H

Yani Trabzonspor'u yakan hakem Volkan Bayarslan gibi yapmıyor. İşte cesur, yürekli bir Türk hakemi! Biraz araştırınca gördüm ki, geçen sezon Halil Umut Meler'i (sahanın ortasında başkan ve yöneticilerden yerde tekme yerken) tek başına koruyan, göğsünü siper eden kahraman hakem kardeşimizmiş Tolga Güldibi! O maçta 4. hakemmiş! Bu hakemin önünü açın Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu! Süper Lig'de görev verin ki operasyonlar, oyunlar bozulsun!