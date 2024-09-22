Büyük hoca olmak maç kazandırmıyor!

Fenerbahçe, Mourinho'nun korkak futbolunun kurbanı oldu. Galatasaray'la oynuyorsun, kazanmak zorundasın, 50 bin taraftarın önündesin. Ey Mourinho, bu kadar savunma ağırlıklı oyuncu ile sahaya çıkmak da neyin nesidir? Maximin olmasa, koca Fenerbahçe, Galatasaray kalesine gidemeyecek durumda. Mert Müldür-Tadic kanadı, neredeyse hiç çalışmadı. Mourinho'nun elinde İrfan Can Kahveci gibi ligimizin topa en iyi vuran, jeneriklik goller atan bir yıldızı var. Sırf Tadic'i oynatabilmek için adeta yok sayıyor İrfan Can'ı! 61 dakika Tadic'e sabreden Mourihno baktı maç elden gidiyor; Tadic'i çıkarıp İrfan Can'ı sahaya sürdü.



Galatasaray ise zorluk derecesi yüksek maçları çok iyi oynamasını biliyor. Hem de İcardi ve Kerem Aktürkoğlu olmadan Kadıköy'de ilk 45'te 2 farklı skoru yakaladı. Maçta çok akıllı bir futbol oynayan Galatasaray, Torreira'nın uzun menzilli şutunda golü buldu. Golden sonra Fenerbahçe'nin Oosterwolde ile kaçırdığı net bir pozisyon var. Muslera muazzam önledi bu pozisyonu. Galatasaray'ın ikinci golü tam derslikti. Yunus Akgün'ün ceza sahasına ortasında Osimhen, topu Mertens'in önüne indirdi. Mertens de akıl dolu bir golle skor tabelasını 2-0'a getirdi Galatasaray adına. İlk yarıda hücum yapmakta zorlanan, orta sahada üstünlüğü Galatasaray'a kaptıran bir Fenerbahçe vardı.



Mourinho, ikinci yarıya başlarken Sofyan Amrabat hamlesini yaptı ve İsmail Yüksek'i kenara aldı. Fenerbahçe, 2 farklı gerideyken, Mourinho'nun defansif bir orta saha hamlesi yapmasına anlam veremedim. Daha hücum ağırlıklı bir oyuncu sahaya sürmesi gerekirdi. Fenerbahçe, ikinci yarıya coşkulu başladı ve oyunu Galatasaray kalesine yıktı. Üst üste pozisyonlar buldu. İşte tam bu dakikalarda Galatasaray kontratağında Osimhen'in kaçırdığı bir pozisyon vardı. Fenerbahçe oyunu çok hızlandırdı ikinci yarıda. Galatasaray da bu hızlı oyuna karşılık verdi.



59. dakikada çalımlarla ceza ceza sahasına giren Gabriel Sara, usta işi bir gol attı. Dün mükemmel bir maç çıkardı Sara… Abdülkerim'in Fred'e yaptığı hareketten sonra kazanılan penaltıyı Dzeko gole çevirdi ve Fenerbahçe'yi umutlandırdı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si rakiplerine çok pozisyon veriyor. Hem de bu kadar savunma ağırlıklı oyuncularla oynamasına rağmen! Oysa geçen sezon Fenerbahçe'nin çılgınca hücum yapan bir oyun hafızası vardı ve rakiplerine çok az puan veriyordu. Dünyanın en büyük hocalarından birini getirdi. Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yaptı Fenerbahçe! Ama Fenerbahçe'de ileri değil, geri gidiş var. Bunun da tek sorumlusu Mourinho! Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Kadıköy'den altın değerinde 3 puan çıkardı. Ve daha 6. haftada Mourinho'lu Fenerbahçe'ye 5 puan fark attı. Bizim ligimizde büyük hoca olmak maç kazandırmıyor! Okan Buruk gibi cesur hoca olmak lazım! Sahada savaşmak lazım. Kalplerin güm güm attığı harika bir futbol ziyafetine tanıklık ettik. İki takıma da teşekkürler!