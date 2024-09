NWAKAEME KURTARDI

Beşiktaş karşısında yürekli bir futbol oynayan Trabzonspor'dan, dünkü Kayserispor maçında eser yoktu! Kayserispor öyle etkili kontrataklar geliştirdi ki... Emin olun saymakta zorlandım. Eren Elmalı hayatının en kötü maçını oynadı. Önünde oynayan Orsic takım arkadaşına hiç yardımcı olmadı. Orsic hem hücumda kötüydü, hem de oyunun savunma tarafında hiç yoktu. Trabzonspor'un sonlandıramadığı her atak, Trabzonspor kalesinde pozisyona dönüştü. Hem de ne pozisyonlar...

İşin tuhaf tarafı, Kayserisporlu oyuncular Trabzonspor orta sahasını o kadar kolay geçtiler ki... Bordo-mavili oyuncular, işin savunma yönünde, ikili mücadele tarafında neredeyse hiç yoktu. Her Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır'ı yazıyor, konuşuyoruz. Bir de Uğurcan Çakır olmasa, vay Trabzonspor'un haline. Dün bir penaltı kurtardı, net pozisyonlar çıkardı. Beşiktaş maçında muhteşem oynayan Eren Elmalı'nın dün tel tel dökülmesine bir anlam veremedim. Mendy, dökülen savunmaya yardımcı olmaktan orta sahada top yapamadı. Okay yalnız kaldı.

Trabzonspor, sanki ceza sahasında Onuachu varmış gibi sürekli havadan ortalar yapıyor. Şenol Güneş'in bu takıma yerden oynamayı ezberletmesi lazım. İlk yarıda Savic'in sakatlanması, Trabzonspor adına ayrı bir darbe oldu. Hasan Ali'nin attığı gol adeta derslikti. Bu kadar oyundan kopulmaz, bu kadar basit hatalar yapılmaz! Şenol Güneş kenarda sahadaki oyuncularından daha fazla yoruldu. Koca Trabzonspor, Boa Morte'yi durduramadı!

Şenol Güneş, 2. yarıya başlarken iki hamle birden yaptı. Orsic ve Bardhi'yi çıkararak, Nwakaeme ve 19 yaşındaki Poyraz Efe Yıldırım'ı sahaya sürdü. Bu değişiklikler de Trabzonspor'a bir ivme kazandıramadı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci bölümde de Kayserispor kopya ataklar geliştirdi. Mendy ve Uğurcan olmasa, Trabzonspor tarihi bir yenilgi alabilirdi. İlk yarıda Trabzonspor savunmasını yerle bir eden Boa Morte, 63'te yine bordo-mavili oyuncuları adeta ipe dizerek süper futbolunu golle süsledi. Dakikalar 70'i gösterirken Kayserispor'un gol beklentisi 2.46, Trabzonspor'un ise 0.52 idi. Yine Şenol Güneş dokunuşu gördük. 81'de Draguş-Umut Bozok değişikliğini yaptı. Bu hamle ile Trabzonspor gol aramaya başladı. 89'da Umut'un attığı gol umutları da yeşertti. Ardından sihirbaz Nwakaeme'nin muhteşem ortasını Denswil tamamladı ve eşitlik geldi. Uzatma anlarında 'Trabzonspor gibi oynamaya başlayan' bordo mavililer, usta ayakları ile puan aldı. O kadar transfer yapıldı, yine Nwakaeme maçı kurtarmış oldu. Şenol Güneş'in bu futbolcu topluluğu ile işi gerçekten çok zor! Ancak iyi ki Güneş gelmiş, yine takımı toparlayacak olan hoca Güneş'tir. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor'u tebrik etmek lazım. Futbolun bir yürek işi olduğunu gösterdiler.