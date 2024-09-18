Koltuk takımı

Galatasaray ilk yarıda oynadığı tahrip gücü yüksek futbolla Gaziantep FK karşısında sonuca gitmeyi bildi. Okan Buruk, belli ki hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe derbisini düşünerek, ikinci yarı için oyuncularına 'kendinizi yormayın; enerjinizi derbiye saklayın' talimatını vermiş. Çünkü ilk yarıda muazzam bir oyun iştahı ile oynayan bir Galatasaray vardı sahada. İkinci yarıda ise oyunun temposunu düşüren bir Okan Buruk takımı vardı sahada...



Gaziantep FK, yaz transfer döneminde kadrosuna en fazla oyuncu katan takım. Tam 17 yeni transfer yaparak sezona başladılar. Ama bir kulüp, bu kadar vasat oyuncuyu neden transfer eder? 17 oyuncu yerine 2-3 kaliteli transfer yapmış olsalardı belki daha iyi bir Gaziantep FK izleyebilirdik. Selçuk İnan'ın bu futbolcu topluluğu ile işi çok ama çok zor...



İlk yarıda gözlerimizin pasını silen bir Galatasaray vardı sahada... Neleri çok iyi yaptı Cimbom? Madde madde sayalım: 1) Ön alan baskısını çok iyi yaptılar. 2) Kaptırılan topları çok çabuk geri alıp, hemen atağa çıktılar. 3) Topu çok hızlı çevirdiler. Yani hızlı oynadılar. 4) Oyuncular arasında yardımlaşma üst seviyedeydi. 5) Takım bütünlüğünü hiç bozmadan oynadılar. 6) Garanti pas yaptılar... 7) Kanatları çok iyi kullandılar. Özellikle Yunus Akgün, soldan ikinci bir santrfor gibi ceza sahasına girdi.



Maçın son bölümünde Okan Buruk'un yaptığı değişikliklerle tekrar gaza basan Galatasaray, Batshuayi ile farka gitti. Gaziantep FK maça hiç ortak olamadı. Çaykur Rizespor maçına benzer bir 90 dakika izledik. İki takım da 5'li savunma anlayışı ile yani 5-4-1 dizilişi ile oynadı. Bu yüzden ne ileri çıkabildiler, ne de kapanabildiler... Galatasaray doludizgin yoluna devam ediyor. Hafta içi olmasına rağmen, RAMS Park tribünleri tıklım tıklım doluydu.



İcardi yoktu, Osimhen yoktu... Ama ne kadar eksik olursa olsun müthiş bir Galatasaray vardı sahada... Gaziantep FK'nın maçın son anlarında Furkan Soyalp ile bulduğu uzun menzilli golü, Galatasaray taraftarı da alkışladı. Gerçekten Kucka'nın golünün benzerini attı Furkan... Muslera'nın ileri çıktığını görüp, orta sahadan fileleri havalandırdı. Galatasaray, cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde büyük moral depoladı. Sarı-kırmızılılar, 5'te 5 yaparak liderlik koltuğuna da oturdular.