ŞENOL GÜNEŞ DEMEK...

1972'de Trabzonspor'un kapısından içeriye bir Trabzonspor sevdalısı girmiştir. O isim Şenol Güneş'ten başkası değildir. Sayısız rekorlar, sayısız şampiyonluklar ve kupalar kazandırmıştır canından çok sevdiği Trabzonspor'a! Adına kitaplar yazılmıştır. Türk futbol tarihinin de en uzun süre gol yemeyen (1112 dakika) kalecisi olmuştur. Rekoru da kırılmamıştır. Milli Takımımız'ı Dünya Üçüncüsü yapmıştır.

Şenol Güneş demek başarı demek; yarış demek; kupa demek; şampiyonluk demektir. Şenol Güneş demek; bir teknik direktörden fazlası demektir. Futbolcusu için abi demek; baba demektir… Şenol Güneş, doğduğu efsane olduğu kulübe 5. kez geri döndü. Yuvana hoş geldin Şenol Güneş! Trabzonspor camiası tek ses, tek yürek olup Şenol Güneş'e sahip çıkarsa, Şenol hoca da bu gücü arkasında hissederse dağı bile devirir! Daha önce de bunu defalarca yapmışlığı vardır Şenol hocanın. Trabzonspor markasının en büyük isimlerinden biridir Şenol Güneş! Şenol Güneş demek; Trabzonspor demektir. Trabzonspor'un kazandığı 32 büyük kupanın 27'sinde Şenol Güneş'in imzası vardır!

Şenol Güneş yaşayan bir futbol efsanesidir. Bir Trabzonspor sevdalısıdır. İlk maçına daha önce çalıştırıp şampiyonluklar kazandırdığı Beşiktaş karşısında çıkacak Şenol Güneş! Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, derbiyi kazanır veya kaybeder. Orasını bilemem. Ama şundan eminim ki; Beşiktaş karşısında yana-geriye oynayan bir Trabzonspor değil; dikine oynayan, sahada savaşan, hızlı hücum yapan ve çok koşan bir Trabzonspor izleyeceğiz. Çünkü Şenol Güneş'in teknik adamlık felsefesinde korkaklığa yer yoktur!