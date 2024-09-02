Akıl tutulması!

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da bordo-mavili oyuncuların Eyüpspor karşısında kötü gidişe nasıl bir tepki vereceği merak konusuydu. İhsan hoca, farklı bir 11 ile sahaya çıktı.

Ama yine sahada savaşan bir Trabzonspor göremedik. Bırakın savaşmayı, sahada üst üste 3 pas bile yapamadı Trabzonspor… Koskoca Trabzonspor'un ilk yarıda Eyüpspor kalesine isabetli şutu dahi yoktu. İlk yarıda daha iyi olan etkili şutlar atan taraf Eyüpspor'du.

Uğurcan Çakır, yine maç boyunca muazzam kurtarışlar yaptı. Özellikle Mame Thiam'ın karşı karşıya pozisyonunda panter kesildi Uğurcan! Yapılan onca transferlere bakıyorum da… Eyüpspor'un daha iyi oyuncular aldığını görüyorum. Yeni transferlerin bu futbolu, Trabzonspor taraftarını kahrediyor. Oyuna akıl koyacak, takımı sırtlayacak bir tane oyuncusu yok şu anki görüntüde Trabzonspor'un! Uğurcan Çakır olmasa vay Trabzonspor'un haline.

Her hoca değişikliği sürecinde neden hep İhsan hoca kenarda!



Dün oyuncu değiştirmek bile aklında gelmedi İhsan hocanın.

Muhammed Cham neden sahaya geç sürüldü! Enis sakatlanmasa belki de bu değişikliği yapmayacaktı!

Diğer oyuncular çok mu iyiydi?

Film gibi izledi maçı İhsan hoca!

Trabzonspor, neden böyle sıradan oyuncular transfer etti ya da kendi takımlarında iyi bir sezon geçiren bu oyuncular, Trabzonspor'a gelince neden tel tel dökülüyor!

Bu kadro, hoca yer; yönetimi zor durumda bırakır; taraftarı da kahreder! Maalesef şu görüntüyle ligin en kötü futbolunu oynayan takım Trabzonspor! Abdullah Avcı'nın da bu kadar sıradan oyuncuların transfer edilmesinde rolü var maalesef! Bu görüntüdeki futbolcular topluluğuna Şenol Güneş gelse; Fatih Tekke gelse görüntü çok mu farkı olur? Bu hocaların ellerinde sihirli değnek yok!

Ama bu iki hoca da Abdullah Avcı'dan daha iyi futbol oynatır!

Trabzonspor'un Trabzonspor gibi oynaması için gece-gündüz çalışması lazım! Böyle Trabzonspor olmaz! Dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor, golcüsü gelmedi diye gol atamıyorsa, ortada bir akıl tutulması vardır!