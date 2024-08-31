Var mısınız dağı devirmeye!

Olmadı Abdullah hocam! 'Şampiyon' hocaya yakışmayacak bir performans gösterdin. Hatalarından ders çıkarmadın. Takım üzerindeki takıntılarınla, yanlış kadro seçimlerinle işi buralara getirdin. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir dediğini iki etmeden yerine getirdi. Dünyada hiçbir hocanın sahip olmadığı imkanları sundu sana! Senden sadece güzel futbol istedi bu şehir. Taraftar, senden dikine oyun, hücum futbolu istedi. Takımın sahada savaşmasını istedi. Sen bildiğini okudun, ne taraftarın sesine kulak verdin; ne de yönetimin sana sunduklarına saha başarıları ile karşılık verdin! Olmadı hocam olmadı! 'Şampiyon' apoletli hocanın sonu böyle mi olacaktı! Ama hocam bunu sen istedin! Yana-geriye futbol; kontrollü oyun, topu rakibe bırakan futbol anlayışı; Trabzonspor'un şanlı tarihi ile hiçbir zaman uyuşmadı! Olmadı hocam olmadı! Kendini yenilemeyi; çağ dışı futboluna reset atıp; futbolda bir devrim yapmayı hiç düşünmedin! İnadım inat der gibi bir futbol oynattın Trabzonspor'a! Gelen yıldız oyuncular, senin elinde geriye gitti. Takım geriye gitti; sen geriye gittin! Trabzonspor taraftarı her maç kahır yaşadı. Trabzonspor tarihine geçtin hocam! Şampiyon yaparak tarih yazdın ama 11 yeni transfer yaptırarak başladığın sezonda da başarsızlıkta tarih yazdın! Olmadı hocam! Yolun açık olsun hocam!

Trabzonspor şimdi yeni hocasını arıyor! Şenol Güneş ve Fatih Tekke'nin isimleri geçiyor! İkisi de bu şehrin öz evladı! Şenol Güneş, A Plus bir teknik adam! Fatih Tekke, yeni neslin en cesur hocalarından! İkisi de bu takımı ayağa kaldırır! Asıl soru şu; Abdullah Avcı'nın yaptırdığı bu yeni transferlere Şenol Güneş veya Fatih Tekke ne der; nasıl bakar; sistemlerine uyar mı? Uymazsa ne olacak?

Trabzonspor nasıl futbol oynamalı? Trabzonspor; Young Boys gibi dikine oynamalı; hızlı oynamalı; çok koşmalı, savaşmalı… Çok mu zor böyle bir oyun? Bence zor değil! Bu Trabzonspor; zamanında çok çalışarak İstanbul hegemonyasına son vermedi mi? Şampiyonluklara amgargo koymadı mı? Çok çalışan ve inanan her zaman kazanır! Trabzonspor taraftarı savaşan; tekmeye kafa uzatan; formasını terleten; yenilgiye baş kaldıran bir takım istiyor. Gelecek olan hoca, bunları düşünerek göreve gelsin! Bu takımda dağı devirecek potansiyel var! Yeter ki yeni gelecek hoca; cebinde doğrularla işbaşı yapsın