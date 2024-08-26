Fred izlediğim en özel futbol ressamı...

Mourinho, maçtan önce Çaykur Rizespor için 'ligde gördüğüm en iyi takım' ifadesini kullanmıştı. Gerçekten de İlhan Palut çok diri, çok koşan, pres yapan bir takım haline getirmiş Rizespor'u... İlk yarının bazı bölümlerinde Fenerbahçe, bazı bölümlerinde de Rizespor etkili oldu. Fenerbahçe, Fred farkıyla öne geçti ilk yarıda... Mourinho'nun Fred'i özlemekte ne kadar haklı olduğu görmüş olduk. Fred sadece goller atmakla kalmadı, topun olduğu her yere koştu, pres yaptı, savaştı durdu... Fenerbahçe, Fred ile sanki sahada 12 kişi ile mücadele ediyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Çünkü Fred iki kişilik futbol oynuyor. Atom Karınca gibi adeta... Üç güzel golle galibiyeti getiren isim oldu Fred! Tam bir masal kahramanı gibi... Sakatlıktan döndü, futbolu ile gözlerimizin pasını sildi, üç muazzam gol attı...



Fenerbahçe'nin dünkü maçta en güçlü tarafı Fred ve İsmail'den kurulu orta sahasıydı. Maçı izlerken taraflı tarafsız herkesin gözü Ferdi Kadıoğlu'nu aradı. Onun görev bölgesinde Oosterwolde görev yaptı. Ama Ferdi başka bir seviyeydi. Onun boşluğunu doldurmak çok zor! Çok tempolu bir maç izledik Rize'de. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, geride kalan tüm maçlarda rakibin topla oynamasına fazla izin veriyor. Bu oyun anlayışında da rakibe daha fazla pozisyon veren bir Fenerbahçe izliyoruz. Ama rakibe top verirken de dinlenme moduna geçen, enerjisini 90 dakikaya yayan bir Fenerbahçe gözlemliyoruz.



İkinci yarıda sağ kanattan ceza sahasına giren Dzeko mükemmel bir gol attı. Yenilen ilk iki golde kaleci Gökhan'ın hatası var. Saint-Maximin de maç boyunca bazuka gibi şutlar attı. Rakipler için kabus gibi bir oyuncu Maximin. Durdurulması çok zor bir yıldız! Fenerbahçe'de Fred sahada olduğu sürece, tam bir Mourinho takımı izliyoruz. Çünkü Portekizli hocanın dilinden en iyi Fred anlıyor. Fred'li Fenerbahçe makine düzeni ile işleyen bir takıma dönüşüyor. Fenerbahçe, Mourinho'nun 'ligde gördüğüm en hazır takım' dediği Çaykur Rizespor'a tam 5 gol attı. Bir o kadar da kaçırdı. Dün Rize'de Mourinho'nun kafasında kurguladığı 'şampiyonluğa ayarlı' güçlü Fenerbahçe'nin ayak izlerini gördük... İlk yarı skoru alan, ikinci yarıda rakibini sahadan silen bir Fenerbahçe izledik. Fred geceyi giydiği formanın rengine boyadı!