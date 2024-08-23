Yeşeren umutlar!

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı için "Hayatımın en kötü maçıydı" ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamadan sonra gözler Avcı'nın St. Gallen maçına çıkaracağı 11'e çevrilmişti. Abdullah hoca, Lundstram, Trezeguet, Cihan ve Draguş'un performanslarından memnun kalmamış olacak ki, dün radikal değişiklikler yaparak sürpriz bir takım sahaya sürdü. Hocanın Mislav Orsic ve Enis Destan tercihini çok doğru bulduğumu söylemeliyim. Bordo-mavililer, ilk yarıda mükemmele yakın bir futbol ortaya koydular. Hatta bu sezonki en etkili Trabzonspor'u izledik.

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Maçtan önce A Spor'daki yayınımızda 'Orsic'i bu maçta izlemeyeceğiz de hangi maçta izleyeceğiz? Abdullah hoca, Orsic'i oynatmak için daha ne bekliyor?' demiştik. İşte o Orsic, dünkü futbolu ile Trabzonspor'un hızlı hücum yapmasında, bol pozisyona girmesinde başrol oynadı. Orsic, hem oynayan, hem de takımı oynatan bir oyuncu. Çok etkili ortalar ve rakip kaleye bazuka gibi şutlar attı. St. Gallen'in panter kalecisi Lawrence Ati mucizevi kurtarışlar yaptı dün. Hem de ne kurtarışlar...

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Trabzonsporlu oyuncular, uzun süreden sonra sahada savaştılar, kazanmak için gayret gösterdiler. Gol için her yolu denediler. Kanatlara indiler, merkezden hücum yaptılar. Bol bol şut attılar. Trabzonsporlu oyuncular, St. Gallen karşısında adeta gol kaçırma yarışına girdiler. Sahada Onuachu, Weghorst gibi bir santrforu olsaydı tarihi fark gelebilirdi Trabzonspor adına... Ama futbolda bazı pozisyonlar vardır ki atmak için golcü olmaya da gerek yoktur. Mesela ilk yarıda Bardhi'nin, ikinci yarıda Trezeguet'in pozisyonları gibi... Kaçırmak daha zordu bu gol pozisyonlarını...

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Savunmada Denswil kritik müdahaleleri ile dikkat çekti. Savic'in sahada oluşu, defansa özgüven katıyor. Maçın iyileri arasında Visca, Bardhi ve Mendy'yi de sayabiliriz. Her maç süper kurtarışları ile yıldızlaşan Uğurcan Çakır'a ilk kez fazla iş düşmedi. St. Gallen'in kornerden bulduğu golde Geubbles, Draguş'u formasından çekip yere indiriyor. VAR'ın uyarısı ile gol iptal edildi. Doğru karar! Gol atamadık ama gol de yemedik. İlk yarıdaki Trabzonspor'u beğendim. Tur rövanşa kaldı. Trabzonspor, perşembe günü Papara Park'ta bu St. Gallen'i rahat yener ve turlar. Trabzonspor'un acil bir pivot santrfora ve 10 numaraya ihtiyacı var. 10 numara Muhammed Cham geliyor. Sıra golcüsünde... Trabzonspor'un etkili oyunu gol getirmedi ama bu takım ilerleyen günler için bir umut ışığı verdi. Durmak yok, yola devam çocuklar!