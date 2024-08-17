Kerem’i satmak mı?

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında oyunun hücum yönünde şampiyon takım gibi oynadı. Ama savunma tarafında çok kötüydü.



Yenilen gol, Galatasaray gibi büyük bir takıma yakışmadı. Oyuna çok iyi başlayan bir Kerem Aktürkoğlu izledik. Daha ilk dakika 'Bu Kerem bugün gol atar' diye düşündüm… İcardi 'Al da at' dedi ama orada olmak, kusursuz zamanlama ile pozisyonun içinde olmak başka bir seviye.



Kerem Aktürkoğlu gibi bir oyuncu, şampiyonluk yolunda hep bir artıdır.

Çünkü yürekli oynar, takımı ateşler; her sezon gol ve asist toplamında çift haneli rakamlara ulaşır. O yüzden Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın demirbaş oyuncusudur ve satılmamalıdır.



İki sezon önce gelen şampiyonlukta Kerem-İcardi AŞ. dün Konya'da vizyona girdi. Bu ikili, bu sezon birbirlerine çok asist yapar, bundan da Galatasaray kazançlı çıkar.



Elias Jelert alındı ama hala Kaan Ayhan sağ bek; Köhn rahatsızlandığı için dün yoktu; Dubois sol bek oynadı.

Ama Galatasaray'a acil sol bek, hatta çok iyi bir sağ bek de lazım.



Konyaspor'un attığı golde bek ve savunma hatasını herkes gördü.

Yusuf Erdoğan, görev bölgesini adeta otobana çevirdi. Kaan Ayhan, Yusuf'u durdurmakta çok zorlandı.. Dün 11'de başlayan Gabriel Sara'yı ilk yarıda beğenmedim. Sorumluluk almadı; oyunun içine girmedi.



Galatasaray kanatları iyi kullandığında çok etkili oluyor. Barış Alper de Kerem de çok hızlı. İkinci yarıya iyi başlayan Konyaspor'da Adil kale çizgisinden topu ağlara gönderemedi.



Barış Alper, harika bir vuruşla Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi.

Torreira-Aleksic mücadelesinde bana göre faul yok. Hakem Direnç Tonusluoğlu VAR'a çağrıldı ve İcardi'nin golü güme gitti.



Konyaspor son bölümde etkili olmaya çalıştı ama Okan hoca yaptığı değişikliklerle maçı kazanmasını bildi.



Sonuç olarak Galatasaray'da iyiye gidiş var. Ancak bekler sıkıntılı. Orta sahada Torreira'nın yanına savaşçı bir oyuncu şart. Galatasaray, şampiyon takım refleksi ile 2'de 2 yapmasını bildi.