10 TRANSFERLE GERİYE GİDEN TRABZON!

Trabzonspor taraftarı hücum yapan, cesur oynayan, sahada savaşan bir takım istiyor.

Çok da haklılar. Bu kadar transferden bir oyun çıkmıyorsa ortada hocadan kaynaklı bir sorun var demektir.

Mesela Trabzonspor neden çift ön libero ile oynuyor?

Orta sahada neden 3 defansif orta saha oyuncusu var?

Sen ilk maçı kaybetmişsin.

Turu geçirmek için gole ihtiyacın var.

Ama bu takım bu oyun anlayışı ve bu diziliş ile nasıl gol atacak Abdullah hocam!

Nitekim ilk yarıda sadece Draguş'un isabetsiz bir şutu dışında sahada futbol oynayan bir Trabzonspor göremedik.

Koca 45 dakikada Rapid kalesine isabetli şut atamadık!

Gol beklentisi 0,01 olan bir takım, hücum yapmayı aklından bile geçirmiyordur!

Zaten ilk 45'te rakip ceza sahasında sadece 4 kez topla buluşan bir Trabzonspor izledik.

Her maç takımı tarihi farklardan kurtaran Uğurcan Çakır, ilk 45'te üç muazzam kurtarış yaptı.

Ozan Tufan adeta futbolu unutmuş.

H H H

Abdullah hoca, 60'da Ozan'ı kenara alıp Nwakaeme'yi oyuna dahil etti.

Sonra Enis Destan girdi.

Takım biraz ivme yakaladı; rakip kalede etkili olduğumuz anlar vardı.

Ama golü yedikten sonra bir de 10 kişi kalınca turu kaybettik.

Trabzonspor'da ileriye dönük bir kıpırtı, bir umut ışığı göremedik maalesef.

Kaptan Uğurcan Çakır dışında yüreğini ortaya koyan ikinci bir futbolcusu yok Trabzonspor'un.

Yediğimiz ikinci golde biz 4 kişiyiz, rakip 1 kişi.

Ama o dört oyuncumuz, bir Rapid'liyi tutamadı.

Asıl üzücü olan da 2 maçta da hiçbir şey oynamadan Rapid Vien'e elendik.

Buradan şu sonuç çıkıyor:

Trabzonspor 10 transferi boşuna yapmış! İnşallah ben yanılırım.

Abdullah hoca; acilen kendini yenilemeli.

Ezberlerinin dışına çıkmalı.

Hedefte futbol oynamak yoksa 10 değil 100 transfer yapsan ne yazar!

10 transfer yerine bir golcü, bir 10 numara alınsaydı takım ayakta kalırdı.

Yazık, çok yazık oldu!

Konferans Ligi'nde başarılar Trabzonspor!