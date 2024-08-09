HAKEM, RAPİD FORMASI GİYMİŞ GİBİYDİ!

Trabzonspor'un özellikle orta alanında sıkıntı var. Ozan Tufan hiç hazır değil. Mendy de formsuz olunca çok yumuşak bir orta saha ile mücadele ettik. Lundstram'ın savunması iyi ama öne çıkışları zayıf. Garanti oynaması güzel. Abdullah Avcı, tek ön liberolu sisteme dönse nasıl olur diye düşündüm maçı izlerken. Trabzonspor bütün ataklarını Vişça'nın kanadından yaptı ilk yarıda. Cihan Çanak çok potansiyelli, çok çalışıyor, savaşıyor, yüreği ile oynuyor ama işin finalinde yok.

Trabzonspor'da yine Uğurcan Çakır kalesinde güven verdi ve muazzam kurtarışlar yaptı. Trabzonspor'un acil uzun boylu bir santrfora ve 10 numaraya ihtiyacı var. Özellikle çok kaliteli bir 10 numara bu takıma büyük güç katar. Bordo-mavililer, pozisyona girmekte zorlanmıyor. Ama bitiricilik problemi yaşıyor

Saviç, savunmaya özgüven kazandırmış. Geriden oyun başlatma konusunda muhteşem bir stoper. Malheiro da çok iyi bir sağ bek. Güçlü ve hızlı. Ama daha fazla ileriye çıkmalıydı. Maçın hakemi Kristo Tohver, ilk yarıda Via'ya Auer'in yaptığı zalimce faule ne faul verdi ne de kart! Sonrasında Draguş'a ceza sahasında yapılan penaltıyı da es geçti

Hakem Tohver, adeta kabus gibi çöktü Trabzonsporlu oyuncuların üzerine. Özellikle Draguş'a bir kini varmış gibiydi. Yazıklar olsun böyle hakeme! Rapid Wien forması giymiş gibiydi. Trabzonspor'u durdurmak için her şeyi yaptı Tohven! Abdullah Avcı, 60'ta iki silahını sahaya sürdü. Draguş'un yerine Nwakaeme, Ozan'ın yerine de Trezeguet girdi. Bu değişikliklerin ardından biz Trabzonspor'dan gol beklerken; Rapid Wien, Grgic'in golü ile öne geçti. Geriye düştükten sonra Mendy'nin kaçırdığı bir pozisyon var ki! Ah Mendy ah!

Sonra Trezeguet'nin füzesi nasıl gol olmadı! Trabzonspor'da fiziksel olarak en hazır oyuncular Uğurcan, Vişça ve Trezeguet. Maç boyunca Rapid'e çok pozisyon verdik, fazlaca şut attırdık. Biz de net pozisyonlar yakaladık ama santrfor olmayınca olmuyor işte! Abdullah Avcı, bana göre yanlış 11'le başladı, doğru 11 ile maçı bitirdi. Bu takımda Trezeguet ve Okay ilk 11 oynar.

Papara Park'ta kaybettik ama Rapid Wien bizden daha iyi bir takım değil. Trabzonspor, Viyana'daki rövanş maçında turu geçebilir. Yeter ki doğru 11 ile sahaya çıkıp, yürekli futbol ortaya koysun! Bir de taraf tutmayan bir hakem maçı yönetsin! Dün Rapid, bize karşı sahada 12 kişi ile mücadele etti.