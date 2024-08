Kadıköy'de turu geçeriz!

Fred'siz Fenerbahçe, hücum yapmakta zorlanıyor. Fenerbahçe'nin orta sahada acil bir maestroya ihtiyacı var. 'Neden Krunic?' diye de sormak lazım Mourinho'ya! Bizim göremediğimiz ne var bu Krunic'te hocam! Yeni sezona henüz hazır olmayan iki takımın mücadelesini izledik. Futbolda 'şanssız goller yedik' tabiri vardır ya... İşte Fenerbahçe tam da böyle goller yedi. Tiago orta yaptı, Oosterwolde'ye çarpan top, ağlarımıza gitti. Yediğimiz ikinci golde de Zhegrova'nın şutunda top yine savunmamıza çarptı ve gol oldu.

Yediğimiz ilk golden sonra çok geriye yaslandık. Lille'in topla oynamasına çok izin verdik. Sadece savunmayı düşündük. Ama ilk yarım saatten sonra ileri çıkıp Lille'i hataya zorladık. Ön alan baskısında defansında çok hata yapan bir takım Lille. İlk yarıda Dzeko, girdiği üç gol pozisyonunda çok kötü vuruşlar yaptı. Livakovic ilk 45'te üç muazzam kurtarış yaparak Fenerbahçe'yi ayakta tuttu.

Mourinho soyunma odasında belli ki Fenerbahçeli futbolculara 'ön alan baskısı yapın' demiş. İkinci yarıda önde baskı yapan hücumu düşünen, rakibin üzerine giden bir Fenerbahçe izledik. Çıkarken çok top kaptırdı Lille. Ama biz değerlendiremedik. Maximin, kıvrak ve hızlı futbolu ile Lille savunmasına adeta ecel terleri döktürdü. Maximin'i izlemek büyük keyif! Karşı karşıya iki pozisyonda kaleci Chevalier'i geçemedik.

Mourinho, Lille tam oyundan düşmüşken, İrfan Can Kahveci hamlesini yaptı. İrfan Can Kahveci, golü hissetmiş olacak ki Fenerbahçe'ye ceza sahası çizgisi üzerinden bir serbest vuruş kazandırdı. Ve topun başına geçti 'frikik mühendisi' İrfan Can Kahveci! Topu Messivari bir vuruşla 90'a taktı. İşte bu be! Gerçekten muazzam bir serbest vuruş golü attı İrfan Can! İrfan Can, bu golü hep atıyor, yine attı! Helal olsun! Golden sonra Yusuf Dikeç selamı da çok anlamlıydı!

Bu arada oyunun son bölümünde Dzeko'nun yerine süper transfer En- Nesyri girdi. Ama oyunda kaldığı süre içinde etkili olamadı. İkinci yarıda çok akıllı bir futbol ortaya koyduk. Tam maç berabere bitiyor derken 90+1'de yine top bizi sevmedi! Topun canı var derler ya öyle işte! Dün futbol topu, Lille'den yana döndü durdu. Fransa'da 2-1 kaybettik ama dimdik ayaktayız! Bu işin Kadıköy'ü de var! Pes etmek yok! Bu Fenerbahçe, Lille'i Kadıköy'de yener ve turu geçer!