Cesaretsiz zafer olmaz Abdullah hocam!

Trabzonspor, Sivasspor deplasmanında 6 yeni transferini ilk 11'de sahaya sürdü. Evet daha lig yeni başladı. Takımlar hazır değil. Ama Trabzonspor hiç hazır değil. Abdullah Avcı, Avusturya kampına 5 yeni transferi ile gitti. Bir fark görebildik mi Trabzonspor'da! Hayır göremedik!

Dün ilk 11'de oynayan 6 yeni transfere bakıyorum da... Tamam uyum süreci vs... Kaliteli oyuncunun uyum süreci olmuyor. Gelir gelmez takır takır oynuyor. Trabzonspor'un yeni transferlerinden hangisi şu anki formu ile bu takıma maç kazandırabilir! Bu kadar transfer yapmak yerine Trabzonspor'un gücüne güç katacak 3-4 transfer yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı?

Trabzonspor'da her maçta Uğurcan Çakır kalesinde devleşiyor! Uğurcan kalede olmasa var ya... Yandı Trabzonspor! Defans derli toplu değil. Orta sahada ayakta kalan, hücuma destek veren oyuncu yok. Kenar bekleri orta yapmadan maçı bitiriyor. Emektar Vişça sahada ter döküyor. Trezeguet yüreği ile oynuyor ama o da çok gol kaçırıyor. Nwakaeme giriyor, eski görüntüsünden çok çok uzak.

Trabzonspor gol atamıyor, çünkü golcüsü yok. Sanki kadroda Onuachu varmış gibi yine hep havadan oynadı durdu Trabzonspor! Draguş iyi niyetli bir forvet. Ama Abdullah hocanın istediği bir pivot santrfor değil. Geçen sezon başında Petkovic'i bekledi aylarca Trabzonspor! Bu yaz döneminde de Onuachu ve Weghorst'u bekliyor. Olmuyorsa olmuyordur! Oluyorsa da bir an önce bu iki oyuncudan birinin transferi bitirilmelidir.

Yoksa bu takım lige puan kaybı ile başladığı gibi Rapid Wien'e de elenir. Dünyada başka golcü mü yok! Acil bir santrfor transfer edilmeli. Ayrıca bu takıma liderlik yapabilecek tecrübeli bir 10 numara transferi de şart. Yeni transferler içinde sadece Okay Yokuşlu takıma katkı verebilecek potansiyelde. O da bildiğimiz bir oyuncu zaten! Ya diğerleri...

Sivasspor ikinci yarıda çok etkili hücumlar yaptı. Üst üste gol pozisyonlarına girdi. 5'li defans kurgusuyla oynayan Bülent Uygun'un öğrencileri, gerçekten de iyi savunma yapıyor. İki takımın birer şutu da direkten döndü. Maçın hakkı da beraberlikti. Öyle de oldu zaten!

Trabzonspor'un bu futbolla ligde ve Avrupa'da işi zor! Bir takımı her maçta kalecisi sırtlıyorsa, ayakta tutuyorsa o takımda büyük sorun var demektir. Abdullah hocam, artık kendini güncelleyip; kalıplarının dışına çıkmayı dene!