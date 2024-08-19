Formasının içine yüreğini de koyan adam: Rafa Silva!

Güray Vural'ın Rafa Silva'ya yaptığı harekete bir değil, iki kez kırmızı kart çıkarmak lazım! Hakem Mehmet Türkmen, VAR olmasaydı sarı ile geçiştirecekti bu gaddarca, acımasızca darbeyi! Güray Vural gibi tecrübeli bir oyuncu, Rafa Silva'ya bu hareketi nasıl yaptı, neden yaptı? Gerçekten aklım almadı! Ben izlerken dehşete kapıldım. Futbol oynuyorsun Güray Vural! Savaşa gitmiyorsun!

Hakemlerimizin de bu kadar büyük yatırımlar yapılan, ligimizin kalitesini artıran yıldızları biraz koruması lazım. Maça gelecek olursak; Beşiktaş ligimizin en hazır takımı. Dün de maça adeta 1-0 geride başlamalarına rağmen, farklı kazanmayı bildiler. Siyah-beyazlılar, 90 dakikanın büyük bölümünde gözlerimizin pasını siliyor. Beşiktaş'ın öyle tahrip gücü yüksek bir hücum hattı var ki... Hangisini tutacaksın, ki tutamıyorsun da zaten...

Rafa Silva'nın gelişinden sonra sanki Benfica'yı izliyorum. Bir futbolcu takımın çehresini bu kadar mı değiştirir! Bu futbolcu Rafa Silva ise değiştirir! Atom karınca gibi çalışıyor. Takımını bir maestro gibi yönetiyor! Rafa Silva, doktor olsaydı eğer kansere bile çare bulurdu! Sahada büyülü bir duruşu var! Beşiktaş'ı adeta bir yanardağ ordusuna çevirdi Rafa! Rakibini yoruyor, oynuyor, oynatıyor, oyunun zeka seviyesini artırıyor. Rafa Silva, izlediğim en özel futbol ressamı...

Rafa Silva gibi Kartal'ı uçuran bir isim daha var sahada! Ciro İmmobile. Kral; dün de Dolmabahçe'de geceye hükmetti! Attığı 2 golün yanında, rakip savunmayı darmadağın etti. Tam bir gol sihirbazı İmmobile. Büyük golcü! Antalyaspor'un ise en iyisi Çaykur Rizespor'dan tanıdığımız Samudio'ydu. İki golünün yanında çok çalıştı. Alex'in Antalyaspor'u ilerleyen haftalarda çok daha iyi olur. Dün karşılarında ligin en hazır, en iyi hücum yapan takımı Beşiktaş vardı!

Beşiktaş'ta Ciro İmmobile ve Rafa Silva'nın yanında sahada güçlü duruşları ile dikkat çeken oyuncular da vardı. Gedson Fernandes mesela! Arı gibi çalıştı. Semih Kılıçsoy, yıpratıcı bindirmeler yaptı Antalyaspor kalesine. Rashica her maç üzerine koyarak ilerliyor. Sezona çok iyi başladı. Beşiktaş'ın orta sahası ve hücum hattı çok güçlü. Ama savunması sıkıntılı. Kaliteli kenar beklerine ve çok iyi bir stopere ihtiyacı var Beşiktaş'ın! Beşiktaş, merkezden hücumları da çok iyi yapıyor. Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'a modern futbol oynatıyor. Avrupai bir Beşiktaş izliyoruz. Beşiktaş, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu Beşiktaş izlenir arkadaş! Çünkü büyük keyif veriyor! Bu başarının mimarları Başkan Hasan Arat ile tecrübeli iki yöneticisi Mete Vardar ve Hüseyin Yücel'i de tebrik etmek gerek!