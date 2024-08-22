Altın anahtar Batshuayi!

Galatasaray Wankdorf Stadı'nda kabus gibi bir ilk yarı oynadı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Young Boys, Galatasaray karşısında ilk 45'te tabelayı 2-0'a getirirken, defansımızın bütün defolarını da ortaya çıkardı. Günlerdir söylüyorum, yazıyorum, bu Abdülkerim Bardakcı'ya ne oldu? diye. Neden bu kadar ağırlaştı, neden dönemiyor? Dün Young Boys'un iki golünü atan Monteiro, ceza sahamızda cirit atarken; Abdülkerim Bardakcı çok ağır kaldı. Köhn zaten Galatasaray'da bek oynayacak kalitede bir oyuncu değil. Yeni transfer Jelert'e ne demeli? Bu adama Galatasaray nasıl 9 milyon Euro verdi? Fizik olarak, güç olarak yetersiz!



İsviçreli oyuncular, Jelert'in kanadını adeta otobana çevirdiler. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi Gabriel Sara ise maç boyunca sadece kaliteli uzun paslar attı. Bunun dışında ne adam geçebildi, ne de şut atabildi! Mertens'i de oyundan düşürdü Sara! Yazık Galatasaray'ın paralarına! Bu kadar büyük paralara böyle oyuncular almak için aylarca neden beklendi? Jelert de Gabriel Sara da bu görüntüleri ile 'sıradan' oyuncular gibi geldi bana! Umarım ben yanılırım! İlerleyen haftalarda hep birlikte göreceğiz kalitelerini...



Kerem Aktürkoğlu da ilk yarıda tel tel döküldü! Bu oyunculara ne oldu Allah aşkına! Torreira dışında yüreğini ortaya koyan oyuncu yoktu ilk yarıda. Galatasaray'ın savunması neden savaşmıyor, neden oyuncular arasında yardımlaşma yok! Young Boys, ilk yarıda 2 kez filelerimizi havalandırdı ama iki de çok net pozisyonu kaçırdı! İrfan Saraloğlu ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Mertens'in yerine Ziyech, sakatlık geçiren Muslera'nın yerine de Günay oyuna dahil oldu. İkinci yarıya Ziyech'in pozisyonu ile başladık. Ama müsait durumda çok yavaş vurdu topa. Ziyech'in girişi ile biraz kıpırdanan Galatasaray, İcardi ile de pozisyona girdi. Colley'in şutunun direkten döndüğü pozisyonu Okan hoca, defalarca futbolcularına izletmeli.



Çünkü Colley'i beş Galatasaraylı oyuncu durduramadı. Young Boys, bu formsuz hali ile Galatasaray'dan çok daha iyi kondisyona sahip. Fizikli oyunculardan kurulu bir takım Young Boys. Çok da hızlı oynadılar. Young Boys, dün bize şunu gösterdi: Futbolda savaşmadan, koşmadan, yüreğini ortaya koymadan maçlar kazanılmıyor! Rakipte Camara muazzam bir mücadele ortaya koydu, zaman zaman da adeta bir kaleci gibi şutlarımızı çıkardı. 66'da Jelert'in yerine giren Batshuayi, oyuna girer girmez golünü attı. Ümitlerimizi yeşertti! Kalite böyle bir şey işte! Yıldız transferi yaparsan sana katkı verir! Tıpkı Batshuayi gibi...



Galatasaray taraftarı, yönetimden Batshuayi gibi kaliteli transferler bekledi hep! Galatasaray, Batshuayi farkıyla İsviçre'den turu geçebilecek bir skorla İstanbul'a döndü! Attığı 2 golle Galatasaray'ın tur ümitlerini İstanbul'a taşıdı Batshuayi! Skoru eşitlemişken, Abdülkerim'in eline çarpan topta VAR'a giden hakem Daniel Siebert, penaltı kararını verdi. Sarı kartı olan Abdülkerim'e de kırmızıyı çıkardı! İsviçre'de 3-2 kaybettik ama bu Galatasaray, ilk maçtaki hataları tekrarlamazsa, Rams Park'ta turu geçer! 27 Ağustos Salı günü Rams Park'a bekliyoruz Young Boys! Gelin de taraftar görün, gelin de Aslan nasıl kükrüyor bir görün!