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Zeki Uzundurukan

Zeki Uzundurukan

15 Eylül 2024 | Pazar

Osimhen bereketi

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında çok rahat sonuca gitti. İlhan Palut'un takımını hiç beğenmedim. İlhan Palut geçen sezon olduğu gibi bu sezon da büyük takımlara karşı çok kolay boyun eğdi. İlhan hoca çok formsuz. Galatasaray ise harika bir futbol ortaya koydu. Süper golcü Osimhen, sanki 40 yıldır Galatasaray forması giyiyor gibiydi. İlk yarıda rakip savunmayı dağıttı. O kadar rahat pozisyona giriyor ve golü kokluyor ki... İkinci golde Osimhen-Abdülkerim ortaklığını gördük. Asist yapan Osimhen'in yürekli futbolunun yanında, giydiği formayı nasıl sahiplendiğini de gördük. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi Gabriel Sara'yı bu maçta beğendim. 1 asist ve 1 golle maçın yıldızı oldu. Sara duran topları çok iyi kullanıyor. Çaykur Rizespor'un bu futbolla ligde işi çok zor.
Galatasaray, güçlü takımlara karşı orta sahada sorun yaşayabilir. Çünkü Torreira orta alanda çok yalnız kalıyor. İsmail Jakobs da ilk maçında göz doldurdu. İleri çıkışları çok iyi. Mertens tam bir usta. Dün yine usta işi bir gol attı. Muslera en rahat maçlarından birini daha oynadı. Dünkü maçta gözlerimiz İcardi'yi aramadı çünkü Galatasaray'ın karşısında üst üste iki top yapamayan bir Çaykur Rizespor vardı. Galatasaray dün farklı kazandı ama attığından daha fazlasını kaçırdı. Barış Alper Yılmaz da savaşçı futbolunu golle süslemesini bildi. Galatasaray adına harika bir futbol akşamı oldu ama 'keşke Kerem Aktürkoğlu da olsaydı' diyen Galatasaraylılar da olmuştur elbette! Son Şampiyon, farklı galibiyetle 'karaborsa bilet ve Zalewski transferi sırasında ortaya çıkan kaosu' da bitirmiş oldu. Galatasaray'ın 3 puandan daha fazlasını aldığı bir maç oldu. Osimhen'in ayağı uğurlu geldi. Bu galibiyetle yönetim de Okan Buruk da rahat bir nefes aldı!

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