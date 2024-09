İKİ TAKIMA HELAL, ALİ ŞANSALAN’A ‘YUH’ OLSUN!

Yine Ligin en kaliteli futbolunu oynayan Beşiktaş'a karşı 13. dakikada 10 kişi kalmak, gol yemekten daha beter bir senaryoydu Trabzonspor için… Ama o Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun muazzam bir kafa golüyle öne geçmesini de bildi Papara Park'ta… İlk yarım saatte Beşiktaş'ı kalesinden uzak tutan bir Trabzonspor izledik. Sonrasında baskıyı artıran Beşiktaş skoru eşitledi.

İlk yarıda Masuaku'nun Bardhi'nin bileğine bastığı pozisyona kırmızı kart çıkabilirdi. Çok kötü bir yönetim gösteren Ali Şansalan sarı ile geçiştirdi. Banza maç boyunca adeta dayak yedi durdu, Ali Şansalan oralı bile olmadı! Sarı kartı olan Masuaku, Trabzonspor ceza sahasında penaltı almak için Malheiro'ya ayağını takıyor ve kendisini yere atıyor. Ali Şansalan, 2. sarı kartını çıkaramıyor Masuaku'ya! Peki nasıl olacak bu işler! Ey MHK! Ey TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu! Eşitlik, temiz futbol derken, bu işin neresindesiniz! Bakalım Ali Şansalan'a nasıl bir fatura kesilecek? Hep birlikte göreceğiz! Beşiktaş çok güçlü bir takım. Rafa Silva gibi bir futbol profesörüne de sahip. Derbide yine çok büyük oynadı, akıl almaz işler yaptı Rafa Silva!

Ama Trabzonspor'un da saha kenarında bilge bir teknik adamı var: ŞENOL GÜNEŞ! Teknik adamların elinde sihirli değnek yoktur! Ama o isim Şenol Güneş ise sihirli değneği vardır! Zekası ve tecrübesi! Bir teknik adam bu kadar kısa sürede bir takımın çehresini ancak bu kadar değiştirebilir! Dün Trabzonspor'da yardımlaşma üst düzeydeydi. Pas oyunu, hücum oyunu, yardımlaşma muazzamdı. Yana-geriye oyunu, korkak futbolu çöpe atan ve 'Ben Trabzonspor'um' diye haykıran bir bordo-mavili takım vardı sahada! Her oyuncu iki kişilik mücadele etti adeta. Mendy, Eren, Okay da hayatının futbolunu oynadı dün!

Ama saha kenarında Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ı durdurdu. Uğurcan Çakır, jeneriklere geçecek kalitede olağanüstü kurtarışlar yaptı. Şenol Güneş'in 'yürek savaşçıları' şampiyonluğun en güçlü adaylarından Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir direnç gösterdi… Beşiktaş'a karşı neredeyse 90 dakika (uzatmalarla) 10 kişi oynayan Trabzonspor, 'Şampiyonluk yarışında bizi hesaba katmayan yanılır' dedi adeta… Tebrikler Beşiktaş! Tebrikler Trabzonspor! Türk futbolunun iki devi, yine bize muhteşem bir maç izletti.