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Zeki Uzundurukan

Zeki Uzundurukan

24 Eylül 2024 | Salı

Bu takımdan nasıl oyun çıksın ki!

Maçın ilk yarısında futbol adına hiçbir şey yapmayan bir Trabzonspor izledik. Ne olgun bir atak ne de rakip kaleye etkili bir şut izleyebildik bordo-mavililerden. Kayserispor maçında Boa Morte'yi durduramayan Trabzonspor, dün de Gaziantep FK'lı Okereke karşısında çok zor durumlara düştü. İlk yarıda son derece yavaş oynayan, oyun disiplininden uzak, ne yaptığını bilmeyen, hücumu hiç düşünmeyen bir Trabzonspor vardı sahada… Koca Trabzonspor'un bir tane bile yıldız futbolcusu yok. Yıldız olmayınca skor da çıkmıyor; oyunda…

Rakipler o kadar rahat Trabzonspor ceza sahasına inip pozisyonlar yakalıyorlar ki… Ne orta sahada bir direnç ile karşılaşıyorlar, ne de sert bir savunma ile… İşin kötü tarafı, takım içinde yardımlaşma da öyle üst düzeyde değil. Bazı oyuncular saha içinde toptan kaçar gibi oynuyorlar adeta… Sorumluluk da almak istemiyorlar sanki… İşte böyle bir görüntü veren bir Trabzonspor izledik ilk 45'te…

Şenol Güneş, takımını ayağa kaldırmak için 2. yarıya Lundstram ve Draguş hamleleri ile başladı. İlk yarının iki vasat oyuncusu Okay ve Cihan kenara geldi. Beşiktaş derbisinde harika bir futbol ortaya koyan Okay neden iki maçtır bu kadar kötü, bir anlam veremedim. Trabzonspor ilk net pozisyonuna 57'de Muhammed Cham ile girdi. Ama kötü vurdu Cham!

İkinci yarıda Banza, Cham ve Nwakaeme daha hareketliydi. Trabzonspor'un organize bir atakla Banza'nın ayağından bulduğu gol VAR uyarısı ile iptal oldu. Volkan Bayarslan, golden önceki Malheiro- Sorescu ikili mücadelesini izledi ve Trabzonsporlu oyuncunun faul yaptığına hükmetti. Bu güzel gol güme gitmiş oldu. Trabzonspor aleyhine bir durum söz konusu olunca VAR nasıl da güzel çalışıyor değil mi? Hep böyle cin gibi olmalı VAR odasındakiler… Bu arada Cham'ın müthiş bir serbest vuruşu vardı; kaleci Dioudis harika çıkardı. Trabzonspor'un pozisyonları üst üste gelmeye başladı. İlk yarıda dökülen Trabzonspor ikinci yarıda futbol oynamayı hatırladı. Ama bu futbol galibiyet için yetmedi Bordo-mavililere. Şenol Güneş'in Allah yardımcısı olsun. Bu takımla işi gerçekten çok zor!

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Etiketler :
Şenol Güneş, Kayserispor, Gaziantep FK, Beşiktaş, Muhammed Cham, Volkan Bayarslan, Okay, Draguş, Cihan, Cham, Lundstram, NWAKAEME, Trabzonspor, Sorescu, Banza

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