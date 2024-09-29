Rotasyon Torreira ve Osimhen...

Dünyanın en iyi iki golcüsüne sahip Galatasaray, maça muazzam bir ön alan baskısı ile başladı. Kasımpaşa'ya nefes aldırmayan, adeta başını döndüren pas trafiği ve pres, art arda golleri getirdi Galatasaray'a... Okan Buruk, Galatasaray tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapmak isterken, ateşle oynadı. Okan Buruk'un 6 yeni oyuncu ve sistem rotasyonu riskleri de beraberinde getiriyordu. İlk 45'te sistem tıkır tıkır işledi. Ta ki orta saha oyundan düşene kadar. Torreira'sız bir Galatasaray orta sahasının ikinci yarıda ne kadar zorlandığını gördük.

İlk yarıda Galatasaray gerçekten bir uzay takımı gibi mücadele etti. Uzay takımının iki de uzaylı golcüsü sahada olunca, Ksaımpaşa için yapacak bir şey yoktu. Önce uzaylı golcü Osimhen sahneye çıktı ve iki muazzam gol attı. Ardından İcardi nefis bir golle RAMS Park tribünlerini coşturdu. Osimhen, 'yarim yarim' şarkısını, İcardi de 'aşkın olayım' ile Seyrantepe'yi bayram yerine çevirdi. Osimhen ve İcardi'yi izlerken gözlerimizin pası silindi. Ligimizin çok üzerindeki bu iki golcüyü şu anda ligimizde durdurabilecek hiçbir savunma yok. İcardi'yi tutsan, Osimhen avlar; Osimhen'i tutsan, İcardi işi bitirir.

Galatasaray, ilk yarıda Kasımpaşa'yı sahadan silerken, ikinci yarıda her şey tersine döndü. Osimhen'in riske edilmeyerek, ikinci yarıda kenara alınması, Galatasaray adına 2 puanın uçup gitmesi anlamına geliyordu. Kasımpaşa, Osimhen'in 2. yarıda sahada olmayışını avantaja çevirdi. Kasımpaşa daha çok topla oynamaya ve dalga dalga Galatasaray kalesine gelmeye başladı. İkinci yarıda Muslera süper kurtarışlar yaptı ama maçı kurtaramadı. Hadi maça Torreira ile başlamadın. Kasımpaşa bu kadar baskı kurarken, neden Torreira'yı oyuna almıyorsun Okan hoca! Defans dökülüyor; Sanchez'i çağırıyor maç! Neden Sara'yı çıkarıyorsun hocam! Bu maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesi size yazar Okan Buruk hocam!

Değişikliklerin de yanlıştı Okan hocam! İcardi'yi çıkarman büyük hataydı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır iki kez VAR'a gitti. 50'deki Jakobs'un pozisyonunda hakem hatalı bir penaltı vermişti. VAR'daki Ali Şansalan, yanlışı düzelttirdi. 80'de yine Jakobs'un başrolde olduğu pozisyonda ise Ali Şansalan, hakemi bir kez daha VAR'a davet etti. Hakem, pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi. Ama bu pozisyonda Jakobs'un sırtı dönüktü. Rakibi de topu da görmüyor, top da koluna çarpıyor. Bence çok ağır bir karar. Penaltıyı kullanan Hajradinovic skoru 3-2'ye getirdi.

Osimhen'den sonra Galatasaray'ın hücum gücü neredeyse yarı yarıya azaldı. Osimhen sahadayken, savunması hiç çıkmayan Kasımpaşa, ikinci yarıda her hattı ile Galatasaray kalesine yüklendi. Okun Buruk'un değişiklikleri de Galatasaray'ın futboluna bir hareket getirmedi. Maçın sonlarında tamamen geriye yaslanan ve skoru koruma telaşı içine giren bir Galatasaray vardı. Kasımpaşa, Galatasaray'ın bu zaafını çok iyi kullanarak, müthiş bir geriye dönüşe imza attı ve 1 puan çıkardı. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yarışında yara aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve mücadelesinde iştahını kabarttı.