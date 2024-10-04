Galatasaray’a Talisca lazım!

rigas Skola, Letonya liginin son şampiyonu. İklim şartları nedeniyle Kasım'ın ortalarında ligleri bitecek. Dolayısı ile en formda ve en ritim yakaladıkları dönem... Statları bile UEFA standartlarına uymadığı için maç, Daugava'da oynandı. Galatasaray kadrosu ile Rigas takımı arasında kalite ve güç yönünden güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark var.

Ancak Galatasaray gibi teknik kapasitesi yüksek takımların, Rigas Skola'ya karşı iyi futbol oynamaları da zordur. Çünkü sahada sadece savaşan ve oyun bozan bir takım Rigas! Buna rağmen maça iyi başlayan ve harika iki gol bulan bir Galatasaray izledik ilk yarıda. PAOK maçında muazzam oynayan ve gol de atan Yunus Akgün dün de sahanın en iyilerinden biriydi. Mertens'in golünün mimarı olan Yunus, Davinson Sanchez'den gelen Hagivari pasa çok iyi hareketlendi ve jeneriklik bir gol attı.

Maç boyunca kalabalık Rigas Skola savunması arasında varlık gösteremeyen İcardi yine de Mertens'in golünün asistini yaptı. Galatasaray gibi takımlar özellikle de Avrupa arenasında dünkü gibi (ilk gol) acemice bir gol yememeli. Sonuçta rakibin ileriye attığı sahipsiz bir topa önce Davinson Sanchez sonra da Abdülkerim Bardakçı müdahale edemedi.

İkinci yarıya çok iyi başlayan Rigas Skola, skoru 2-2'ye getirdi. Dün şunu gördük ki, Muslera'nın olmadığı maçlarda Galatasaray savunması çok hata yapıyor. Rakibin orta yapmasına engel olamayan Barış Alper ve adamını kaçıran Abdülkerim'in ortaklaşa ikinci golde hatası vardı. Skor 2-2'ye geldikten sonra Okan hoca, 64'te Batshuayi hamlesi ile çift forvete döndü. Ama çift forvete dönmek de Galatasaray'ın oyununa bir hareket ve hücum zenginliği getirmedi.

Mertens'in güzel bir frikik atışı vardı, onu da kaleci Ondoa kurtardı. Galatasaray'dan güzel bir oyun ve fark beklerken, maç boyunca pozisyona girmekte bile zorlanan bir Galatasaray izledik! Gabriel Sara'yı göklere çıkaranlar, Skola maçında alıcı gözle Sara'yı bir izlesinler! Sara kötü futbolcu mu? Hayır değil. Ama bir yıldız da değil. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi, Rigas Skola karşısında tel tel döküldü! Oysa en pahalı transfer demek, maç kazandıracak oyuncu demek! Benim itirazım buna! Galatasaray'a acil Talisca lazım!