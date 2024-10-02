ERTUĞRUL DOĞAN’IN GÖZLERİNDEN OKUDUM!

Gelelim Trabzonspor'a... Trabzonspor, Ertuğrul Doğan'ın asbaşkanlık yaptığı 2021-2022 sezonunda futbol tarihimizin en erken şampiyonluklarından birini yaşadı. Yöneticiyken, büyük saha başarısı da olan Doğan, 26 Mart 2023'te Trabzonspor'un başkanlık koltuğuna oturdu. Ertuğrul Doğan göreve gelir gelmez, 'Ekonomik anlamda böyle gitmez. Trabzonspor'da sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmamız lazım' dedi. Yani 'Gelirimiz kadar harcama yapmalıyız' dedi. İlk başlarda neredeyse imkansız gibi görünen bu yapının kısa sürede temelleri atıldı. Ertuğrul Doğan; bir taraftan transferler yaptı; diğer taraftan kasa kolaylığı ile kulübe sıkıntı yaşatmadı.

Sonrasında adeta dağı devirmek için kararlı adımlar attı Ertuğrul Doğan! Ekonomik anlamda mucize ötesi başarılara imza attı. Saha sonuçları, Ertuğrul Doğan'ı desteklemeyince, bu büyük ekonomik devrimler fazla ön plana çıkamadı. Ama Trabzonspor sevdalısı Ertuğrul Doğan, kulübü faiz sarmalından kurtarmak için pes etmedi, çok çalıştı, belki camiadan destek bile görmedi. Ancak ismi, iş dünyasındaki güvenirliliği, prestiji ile bütün kapıları ardına kadar açtı. Önce Türk futbol tarihinin en büyük stat sponsorluğu ile Trabzonspor'un ekonomik olarak rahat bir nefes almasını sağladı. Yıllık 300 milyon TL, toplamda 1.5 milyar TL'lik dev stat sponsorluğu. Devamında İstanbul'un Üç Büyükleri'nden önce Bankalar Birliği'nden çıktı. Hem de 2.1 milyar TL ödeyerek. Böylelikle Trabzonspor, yıllık 700 milyon TL, toplamda ise 4 milyar TL faiz yükünden kurtulmuş oldu. Ertuğrul Doğan'ın yeni hedefi, kulübü 2 milyar TL'ye yakın vergi borcundan kurtarmak...

Ertuğrul Doğan, Kartal arazisinin 30 yıllık nitelikli irtifak hakkını da geçen ay Trabzonspor'a kazandırmıştı. Bu da ekonomik anlamda Trabzonspor için bir devrim! Burada da daha önceki başkanların yapamadığını gerçekleştirdi Ertuğrul Doğan! Şimdi bu proje ile dev bir alışveriş merkezi yapılacak Kartal'da! Buradan Trabzonspor'un kasasına 4-4.5 milyar TL civarında bir para girecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yanındaki çok değerli araziyi de kulübe kazandırdı! Trabzonspor'a şu ana kadar 9 milyar TL'lik gelir sağlayan Doğan, 'borçsuz kulüp' hayalini Türkiye'de gerçekleştiren ilk büyük kulüp olacak.

Tebrikler Ertuğrul Doğan! Türkiye'de futbol kulüplerinin nasıl yönetilmesi gerektiğini bizlere gösterdiğin için... Şimdi Ertuğrul Doğan'ın hayalinde Trabzonspor'u Avrupa Şampiyonu yapmak var! Bunu dillendirmiyor Sayın Başkan! Ama ben gözlerinden okuyorum! Önce ligde üst üste şampiyonluklar kazanan bir Trabzonspor... Sonrasında Avrupa'yı titreten bir Karadeniz Fırtınası... Ekonomik anlamda hayal gibi görünen hedefleri gerçeğe dönüştüren Ertuğrul Doğan, yeşil sahada da ihtimalleri, ihtilallere çevirecektir... Şimdi Trabzonspor camiasına düşen görev şu: Dünyanın en büyük şehir takımının başkanının arkasında dağ gibi durmak!