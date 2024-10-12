MONTELLA DOĞRUYU BULUNCA…

Türk Milli Takımı, Karadağ'a karşı santrforsuz oynamasını kabul edemiyorum. Maçtan önce A Spor'daki yayınımda da bu konuyu uzun uzun ele aldık. Kadroda golcü mü yok? Hayır var! Ama Montella golcüsüz sahaya çıkmakta inat ediyor. Brezilya'ya, İspanya'ya karşı santrforsuz oyunu anlayabilirim. Ama rakibimiz Karadağ yahu! Güçsüz, sadece savunma yapan, fizikli oyunculardan kurulu bir takım. Gruptaki iki maçı da kaybetmiş. Türkiye ile Karadağ arasında kalite bakımından güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark vardı ama sen sahaya golcüsüz çıkarsan, rakibi de cesaretlendirmiş olursun! Gol de bulamazsın!

Maça büyük bir baskı ile başladık. Arda arta pozisyonlar bulduk. Sonrasında Karadağ tamamen geriye yaslandı ve sadece savunma yaptı. Böylesine bir takıma karşı ilk yarıda iki de pozisyon verdik. Kanatları iyi kullanamadık. Kanatları iyi kullansak da ceza sahasında bir golcümüz yoktu maalesef! Neden Barış Alper en önde. Barış Alper'in mevkisi belli. Semih Kılıçsoy veya Bertuğ oynayamaz mı? Önde bir santrforumuz olsaydı, Karadağ savunması tedirgin olur ve hata yapardı. İlk yarıda 12 gol girişiminden bu yüzden sonuç alamadık.

Nihayet Montella'nın inadı kırıldı da ikinci yarıya Bertuğ Yıldırım ile başladık. Rakibin üzerine daha fazla oyuncu ile gitmeye başladık. Etkili şutlarla Karadağ kalesini dövdük! Bu vuruşlardan birinde Orkun'un şutu direkten döndü. Sonrasında Montella'dan İrfan Can ve Zeki Çelik hamleleri geldi. Karadağ ikinci yarıda yine net pozisyonlar yakaladı. Ama kalemizde 'Süpermen' Uğurcan Çakır vardı… Hem çok iyi savunma yaptılar, hem de çok hızlı kontrataklar geliştirdiler. Beklediğimiz gol bir türlü gelmeyince Kenan Yıldız'ı da oyuna aldı.

İşte o Kenan, topla buluşur buluşmaz vurdu, top direkten döndü, dönen topu İrfan Can ağlara gönderdi. Golümüz geldi nihayet! Karadağ duvarını deldik sonunda. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nın tribünlerini dolduran taraftarımız büyük coşku yaşadı.

Baştan beri söylüyoruz, böyle takımlara karşı santrforsuz sahaya çıkılmaz! Montella hatasını anladı da golcülerimizi sahaya sürdü ikinci yarıda.Sonrasında maçı kazandık. Zor oldu ama çok güzel oldu. Liderliğimiz sürüyor! Teşekkürler Çocuklar! Durmak yok; yola devam!