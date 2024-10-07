Galatasaray anahtarı kapının üzerinde bırakmadı!

Galatasaray için yine çok zor bir maç oldu. Özellikle son bölüm adeta korku filmi gibiydi. 22 günde 7. maçına çıkan, son iki maçında skoru koruyamayan Galatasaray, Alanyaspor karşısında karşılaşmaya muazzam bir ön alan baskısı ile başladı. Ön alan baskısı ile rakibi çözemeyen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor kalesini adeta şut yağmuruna tuttular. Bu etkili şutlarda Ertuğrul Taşkıran kalesinde devleşti. İlk yarıda 5 net kurtarış yaparak takımını ayakta tutmaya çalıştı.



Son haftalarda attığı gollerle yıldızlaşan ve Galatasaray'a hayat veren Yunus Akgün, dün de jeneriklik bir gol attı ve 3 puanı getirdi. Maç boyunca çok çalıştı, rakip savunmaya çok zor anlar yaşattı. Galatasaray'da bu sezon Yunus Akgün'ü çok fazla konuşacağız belli ki... Alanyaspor maçın ilk yarısında ne hücum yapabildi ne de savunma! Oysa karşısında yorgun ve moralsiz bir Galatasaray vardı. H H H

Galatasaray adına maçın en iyilerinden biri de İsmail Jakobs'tu. Müthiş bir sol bek performansı ortaya koydu. Rakip oyunculara adeta nefes aldırmadı. Gabriel Sara çok çalıştı, orta alanı Torreira ile ayakta tuttu. Mertens yorgun savaşçı gibiydi. Maçın son bölümünde oyundan çıkan İcardi, sahada kaldığı süre içinde arı gibi çalıştı ama herkes İcardi'den gol beklediği için Arjantinli yıldızı eleştiriyor. Bence İcardi çok şey yapıyor takımı adına sahada.



Skorun 1-0 devam etmesi, RAMS Park'taki taraftarları ve kenardaki Okan Buruk'u tedirgin etti. 'Son iki maçtaki kötü senaryo, acaba tekrarlanır mı?' soruları geldi Galatasaraylılar'ın akıllarına. Bu nedenle Okan hoca, oyunun son anlarında skoru korumak için dinç oyuncuları maça dahil etti. Ama Alanyaspor ikinci yarıda Galatasaray'ın üzerine çok geldi. Özellikle son anlarda beraberlik golüne de çok yaklaştılar.



Bu dakikalarda Davinson Sanchez kritik müdahaleleri ile galibiyetin mimarlarından biri oldu. Mertens'in yerine oyuna giren Roland Sallai hızı ve hücuma katkısı ile dikkat çekti. Ertuğrul Taşkıran maçı 7 net kurtarış yaparak tamamladı. Bu galibiyet Galatasaray'a ilaç gibi geldi. Kara bulutlar dağıldı, stres sona erdi. Oyun belki çok iyi değildi ama lider Galatasaray, milli maç arasına moralli girmiş oldu.