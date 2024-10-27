Trabzonspor kötüye gidiyor!

Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadı'nın çimlerinde Göztepe kalesine ilk yarıda şut dahi atamadı. Korner yok, pozisyon yok!

Trabzonspor adına olumlu tek şey yok!

Üstelik de rakip, 28'de 10 kişi kalmasına rağmen! İlk 5 dakika önde basan, isabetli paslar atan bir Trabzonspor gördük.

Hepsi bu!

Sonrası tam bir kabus! Göztepe oynadı, Trabzonspor seyretti. Uğurcan Çakır olmasa rakip farka gidecek daha ilk yarıda hem de! Uğurcan Çakır ile Göztepeli hücumcular arasında geçen bir ilk yarı izledik. İlk yarı istatistiklerine şöyle bir baktım: Trabzonspor'dan ilk yarıda gol beklentisi 0 (sıfır) yazıyordu!



İlk 45'te Uğurcan Çakır, iki muazzam kurtarış yaparak takımı ayakta tuttu. Trabzonspor, ilk yarıda rakibi karşılamayı bile beceremedi.

Göztepe, Trabzonspor orta sahasını jet gibi geçti resmen! Rakip 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor oyunu rakip keleye yıkar diye düşündük ama en ufak bir reaksiyonu göremedik bordo mavili takımdan!

Hakem Cihan Aydın, Banza'nın bileğine tekme atan Dennis'e kırmızı kart gösterdi. Göztepe yedek kulübesi bu kırmızı kartın neyine itiraz etti anlayamadım!



Şenol Güneş, ikinci yarıya hamleler yaparak başladı. Uyuyan takımını ayağa kaldırmak için! Üç değişiklik birden geldi Şenol hocadan...

Muhammed Cham, Nwakaeme ve Denswil oyuna dahil oldu. Draguş, Malheiro ve Bardhi kenara geldi. Çıkan oyuncular zaten ilk yarıda hayalet gibi sahada dolaştı durdu...



Göztepe, ikinci yarıya da pozisyonla başladı... Yine Uğurcan müthiş bir kurtarış yaptı.

Bordo-mavililerin rakip kaleye ilk şutu 51'de Muhammed Cham ile geldi ama o da isabetsiz bir şuttu. Trabzonspor öne çıkıp gol ararken, Göztepe ani bir kontratak ile golü buldu.

İlk yarıda Trabzonspor savunmasına çok zor anlar yaşatan, maçın yıldızı İsaac Solet, Göztepe'yi öne geçirdi.

Hemen ardından Trabzonspor penaltı kazandı. Banza, Lis'i terse yatırarak skoru 1-1'e getirdi.



Trabzonspor, skoru eşitledikten sonra rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı. Çok net pozisyonlar yakaladı bordo-mavililer... Bu dakikalarda Göztepe çok iyi savunma yaptı.

Kaleci Lis de Banza'nın kafa vuruşunu 90'dan çıkardı.

Şenol Güneş, Umut Bozok'u da oyuna alarak kazanmak için bütün hamlelerini yaptı. Ancak 90+2'de Tijanic'in golü ile İzmir'den puansız döndü.

Trabzonspor bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini almanın hesaplarını yaptığı maçta namağlup ünvanını da kaybetti. Trabzonspor bu değil! Trabzonspor 10 kişi kalmış bir rakibe böyle kolay teslim olmaz.

Art arda hiç galibiyeti bulunmayan Karadeniz devi, dün 6 puanlık maçı kaybetti. Çünkü iki takım da 12 puandaydı ve yükselme fırsatı vardı.

Şenol Güneş'in bir an önce gerekli hamleleri yapması gerek. Yoksa gidişat iyi değil. Bu arada muhteşem Göztepe taraftarının takımlarına verdiği destek ise mükemmeldi...