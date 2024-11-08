SMİTH ve JONES!

Galatasaray, RAMS Park'ta Tottenham karşısında adeta bir Premier Lig takımı gibi mücadele etti. Tottenham Tottenham olalı böyle bir futbol zulmü görmemiştir.

Galatasaray ilk yarı ve ikinci yarının büyük bölümünde Tottenham'ı sahadan sildi; futbol dersi verdi. Galatasaray maça tahrip gücü yüksek bir futbol ile başladı. Sayısız gol pozisyonuna girdi sarı-kırmızılılar! Özellikle Osimhen'in ne kadar büyük bir golcü olduğunu dün gece bir kez daha gördük. Osimhen, bugüne kadar gördüğüm en büyük futbol ressamı. Attığı ikinci golde; Mertens'in uzun metrajlı ortasında öyle bir pozisyon aldı ki, daha top gelirken havalandı; havada asılı kaldı; sonrasında topu ağlara yapıştırdı.

Birçok golcü, bu pozisyona vurma cesaretini bile gösteremez. Osimhen'in beyninde öyle bir gol yazılımı var ki... Top daha ona gelmeden yazılım devreye giriyor ve golün senaryosu hazırlanıyor; Osimhen'e de muazzam goller atmak kalıyor.

Dün Osimhen'e iki asist yapan Mertens'i de unutmamak lazım. Maçı anlatan spiker arkadaşımız; Mertens-Osimhen uyumunu; Batman ve Robin'e benzetti. Ben de bir zamanlar çok beğenilen bir Western dizisi vardı. Smith ve Jones. (Batı'nın en hızlı silah çeken ikilisi) Ben de Mertens- Osimhen ikilisini Smith ve Jones'e benzetiyorum. İki gol silahşörü... Galatasaray, Tottenham karşısında galip gelirken, tarihi farkı kaçırdı.



Kupa 2'nin favorisi gösterilen Tottenham'ı RAMS Park'ın çimlerine gömdü Galatasaray! Helal olsun Galatasaray'a! Yolun sonunda San Mames var! Neden olmasın! Mütevazı olmayalım! Galatasaray, Avrupa deyince bir devrim takımıdır. Avrupa'dan kupa getirme ihtimalini gerçeğe çevirmiştir. Yani ihtimali ihtilale dönüştürmüştür. İkinci kez neden olmasın! Yolun açık olsun Galatasaray!